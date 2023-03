A Verona un Qr Code per entrare nella storia dei quartieri: «Lodevole iniziativa, frutto di un accurato lavoro di ricerca»

Sulle bacheche informative e sul sito di ogni circoscrizione di Verona, nei totem cittadini e sulle pagine web del Comune trova spazio il progetto promosso dall’assessorato al decentramento, in collaborazione con le circoscrizioni, per promuovere la conoscenza del territorio e in particolare di quello in cui si vive. «Basta inquadrare il QrCode nell’immagine per fare un tuffo nel passato, - spiega una nota di Palazzo Barbieri - un piccolo viaggio storico che partendo dall'origine del nome ne racconta nascita, sviluppo, zone principali e ne descrive i monumenti. Ogni descrizione del quartiere è corredata da foto e mappe, con relativa fonte bibliografica e sitografica da cui è stata tratta».

In base a quanto si apprende, al momento il progetto comprende 28 quartieri e le due vallate della Circoscrizione 8^, ma si tratta di un lavoro work in progress che sarà ampliato con l’acquisizione di nuovi documenti e notizie su altri quartieri cittadini. Un lavoro «certosino», viene definito dal Comune di Verona, realizzato dall'associazione di promozione sociale Quartiere Attivo nell'ambito di un "Patto di sussidiarietà" siglato con il Comune e che già in passato ha portato alla realizzazione di diversi progetti e iniziative sul territorio. Particolare merito va a Davide Peccantini, presidente dell’associazione e anima di questa proposta.

«Verona ha 260 mila abitanti, 210 mila dei quali vivono fuori dal centro storico, nei quartieri limitrofi o periferici - ha spiegato l’assessore al decentramento Federico Benini -. Ed è proprio verso questi territori che va l’attenzione dell’amministrazione con questa lodevole iniziativa, frutto di un accurato lavoro di ricerca e documentazione. Sono coinvolte tutte le circoscrizioni ad accezione della 1^, che per la sua dislocazione geografica racchiude già in sé molta della ben nota storia della città».

Presenti in conferenza stampa il presidente dell’associazione Quartiere Attivo Davide Peccantini, i presidenti delle Circoscrizioni 3^ Riccardo Olivieri, 4^ Alberto Padovani, 5^ Raimondo Dilara, 6^ Rita Andriani e i consiglieri della 2^ Silvano Pighi, della 7^ Angela Valbusa e dell’8^ Marco Muratore. «Oggi sono dieci anni dalla nascita dell’associazione, che dal 2014 svolge attività inerenti alla valorizzazione della storia dei quartieri, con iniziative socio-educative nelle scuole, dalla primaria alla secondaria, insegnando educazione civica attraverso la storia e geografia dei quartieri veronesi e la Costituzione italiana - ha ricordato Peccantini -. Sono stati coinvolti 8.250 studenti, organizzate conferenze sulla storia dei quartieri, diverse pubblicazioni e una mappa sulla zona della funicolare, oltre ad altri progetti svolti sempre in collaborazione con il Comune e le circoscrizioni, questo in particolare ci riempie di orgoglio e soddisfazione».

«Un lavoro enorme per un tema che riscuote molto interesse, la abbiamo visto con la domenica ecologica in Borgo Venezia in cui sono state esposte immagini storiche del quartiere», ha detto la presidente della 6^ Rita Andriani. «La Circoscrizione 5^ è ricca di edifici industriali che hanno fatto la storia della città, con questa iniziativa è possibile conoscerli meglio», ha aggiunto Raimondo Dilara presidente della 5^, mentre il presidente della 4^ Alberto Padovani ha sottolineato come «il format digitale consenta una consultazione immediata per una partecipazione più ampia». Di «iniziativa lodevole che si inserisce pienamente nella valorizzazione della veronesità» ha parlato il presidente della 3^ Riccardo Olivieri, così come «soddisfatti» si sono detti anche i consiglieri Valbusa, Pighi e Muratore, per i quali il valore del progetto sta nell’aver adattato il format a zone completamente diverse del territorio comunale.