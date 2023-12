A Verona lo stadio Marcantonio Bentegodi rinasce nei disegni dei più piccoli

Chiedi a un bimbo di 4 o 5 anni come si immagina lo stadio dei suoi sogni, ed ecco servita la più sorprendente delle mostre. Succede alla scuola dell’Infanzia Bentegodi, in via Bertoni, dove i piccoli alunni di età 3-5 hanno lavorato ad un progetto inserito nelle iniziative per i 150 anni della morte dell’illustre veronese che tanto ha fatto per lo sport cittadini.

Da ottobre ad oggi sono stati coinvolti in una serie di attività che li ha portati a scoprire il primo stadio veronese, quel "vecio Bentegodi" di cui oggi resta una porzione di muro originale in via Cesare Battisti, proprio vicino all’infanzia Bentegodi. C’è chi lo stadio se lo immagina come una grande ovale blu a strisce colorate, chi un rettangolo con i calciatori che giocano tenendosi per mano, chi un prato verde con tanti tanti spettatori sugli spalti.

Dopo aver sentito dalle maestre quanto importante è stato Marcantonio Bentegodi per la città e in particolare per la promozione dello sport tra i giovani, i bambini lo hanno disegnato. Tutti i lavori sono a disposizione di familiari e amici nell’atrio della scuola. Martedì la mostra è stata inaugurata alla presenza dell’assessora alle Politiche educative Elisa La Paglia e di Francesca Tamellini in rappresentanza dell’associazione Consiglieri emerito del Comune.

«I nostri bambini guidati dalle maestre riescono i valorizzare ogni progettualità proposta dall’amministrazione. Con la loro creatività e fantasia i bambini hanno creato un ponte tra la scuola di oggi e il primo giardino d’infanzia finanziato da Bentegodi - ha detto l’assessora La Paglia -. Questo è uno dei tanti progetti che vengono realizzati durante l’anno educativo, i genitori dei bambini in corso lo hanno visitato oggi, gli altri potranno vederlo durante l’open Day che ci sarà fra poche settimane».