Sopralluoghi per la visita di Papa Francesco. «Sarà una giornata intensa»

Scalda i motori la macchina organizzativa per la visita di Papa Francesco a Verona. Accanto agli incontri tematici aperti alla cittadinanza, la diocesi scaligera si sta muovendo assieme a partner istituzionali e a privati per allestire tutto il necessario in vista del prossimo 18 maggio, giorno dell'arrivo del Santo Padre nel capoluogo scaligero.

Nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo tecnico allo stadio Bentegodi, alla casa circondariale di Montorio e negli altri luoghi in cui si svilupperà la visita papale. Assieme al vescovo Domenico Pompili, al sindaco di Verona Damiano Tommasi e a Girolamo Lacquaniti, vicario del questore scaligero, erano presenti tra gli altri Maurizio Setti, presidente di Hellas Verona; Wolfango De Amicis, senior account di Agorà; Pasquale Aumenta, patron di Italstage; Agostino Cordioli e Michele Moschena di Cosmos costruzioni; e l’ingegner Matteo Salvetti, titolare dello Studio Salvetti.

«Papa Francesco vivrà a Verona una giornata intensa - ha spiegato Pompili - Penso che i vari momenti, a ritmo incalzante, possano essere una descrizione efficace e sintetica della nostra realtà ecclesiale e civile. E sono convinto che l’incontro con la bellezza di Verona, in particolare con i volti che la popolano, darà al Santo Padre la possibilità di conoscere da vicino la nostra chiesa e la nostra città». L’intento degli organizzatori, infatti, è di rendere la visita papale una festa per l’intera città di Verona, all’insegna della giustizia e della pace. Di qui la stretta collaborazione con i numerosi attori istituzionali cittadini, resisi sin da subito disponibili per la buona riuscita dell’evento. «Quello allo stadio - prosegue il vescovo - sarà il momento culminante e anche il più partecipato. Vivremo una grande celebrazione, che sarà possibile grazie al contributo di coloro che realizzeranno le infrastrutture necessarie».

«Il prossimo 18 maggio sarà un momento particolare per la nostra comunità - ha commentato il sindaco Tommasi - non solo per la città di Verona, ma per tutto il territorio, perché la visita di Papa Francesco nel momento in cui verrà organizzata anche "Arena di pace" credo sia molto significativo di quello che vuole essere anche questa presenza tra di noi; è stato più volte detto, e ricordato da lui anche nella lettera di incarico a Pompili come nostro vescovo, l’idea di Verona come "crocevia di popoli e culture". Credo questo sia quello che dobbiamo portarci a casa da questa visita: l’essere luogo di dialogo, incontro, riflessione».

Particolare attenzione, nel corso del sopralluogo, è stata dedicata al tema della sicurezza. «L’indicazione principale che il questore ci ha dato è quella di immaginare la sicurezza di questo evento garantendo la fruibilità a tutti i cittadini di Verona - ha spiegato Lacquaniti - Non ci deve essere un'ansia da prestazione: la sicurezza spesso comporta dei limiti e delle limitazioni; il nostro intento è quello di garantire la massima sicurezza prevista per un evento di questa importanza, ma renderlo veramente fruibile a tutti nel modo migliore, anche a chi non intenderà partecipare. Siamo convinti che la vera sicurezza, come è stato scritto nell’occasione di una visita pastorale, è fidarsi di un popolo: noi ci fidiamo dei cittadini di Verona, dei nostri concittadini; speriamo davvero di poter offrire il meglio della nostra professionalità senza che questo possa essere vissuto come un momento di limitazione o che non ci aiuti a godere di una visita di straordinaria importanza».

E a testimoniare il rilievo che la giornata avrà per l’intera società civile è stato Maurizio Setti: «La visita di Papa Francesco rappresenta un evento importante e simbolico per la città di Verona e per tutto il territorio scaligero. Insieme al Comune di Verona condividiamo l’orgoglio e la soddisfazione di poter mettere a disposizione del Santo Padre e dei tantissimi fedeli che parteciperanno lo stadio Bentegodi, per la celebrazione della Santa Messa. Lo stadio, luogo di passione, vittorie, ma anche sconfitte, ospiterà in questa occasione una giornata di riflessione, condivisione e preghiera».