Contributo di 30mila euro dalla Regione per una nuova idroambulanza sul Garda

È stato il consigliere regionale veronese della Lega Filippo Rigo ad annunciarlo: «La Croce Rossa di Bardolino avrà un contributo importante per una nuova, fondamentale idroambulanza con lo stanziamento di 30mila euro deciso dalla giunta regionale del Veneto con un emendamento al collegato alla legge di stabilità regionale. Un grazie particolare alla giunta che si è impegnata per garantire un servizio essenziale per il Lago di Garda, con i fondi che permetteranno alla Croce Rossa di continuare a svolgere il loro lavoro encomiabile».

«L'idroambulanza sul Garda è un unicum: in tutta Italia non esiste un altro mezzo simile su lago - ha aggiunto Rigo - E il contributo aiuterà ad acquistarne una nuova in sostituzione della vecchia, ormai usurata. Un servizio essenziale, considerando che ogni anno sulla sponda veronese del Garda arrivano 14 milioni di turisti e l'idroambulanza è il mezzo di soccorso più veloce ed efficace. È quindi importante assicurare la sicurezza per tutti coloro che arrivano sul nostro lago, dal momento che l’attrattività turistica di un territorio si basa anche sui servizi che questo territorio può offrire. A questo progetto compartecipano i sette comuni rivieraschi di Verona. Bene quindi che la Regione abbia dato questo contributo che permetterà di garantire un servizio strategico».