Condizioni meteo «poco favorevoli», slitta l'inaugurazione del Mura Festival a Verona

«A causa delle condizioni meteo poco favorevoli, Mura Festival 2023 riparte domenica 21 maggio anziché sabato 20». Lo hanno comunicato quest'oggi gli organizzatori, annunciando ugualmente «un programma denso e per tutte le famiglie per l’inaugurazione della nuova edizione di Mura Festival 2023 con Mura Ludica Circus Garden». Mura Festival, giunto alla sua quarta edizione, è l’evento, ideato e realizzato da Studioventisette in collaborazione con Doc Servizi, che negli anni ha messo in moto oltre settanta realtà del territorio tra enti, associazioni e operatori culturali avviando un percorso di rivalorizzazione e rigenerazione urbana e culturale di aree verdi della città, luoghi meravigliosi, ma un tempo degradati e malfrequentati. Il tutto per consegnare ai cittadini un ambiente sicuro e accogliente, in cui attraverso l’arte, la cultura, lo sport, la musica e l’intrattenimento è stato possibile incentivare l’aggregazione sociale e lo scambio culturale lavorando attivamente e con profitto, sull’importanza del marketing della cultura come leva di rigenerazione urbana.

Su questo presupposto si basa anche la nuova edizione di Mura Festival che riapre le porte questa domenica con una vera e propria festa che animerà di colori, divertimento e allegria il Bastione di San Berdardino. Un’intera giornata pensata per valorizzare lo stare insieme in un luogo inclusivo e suggestivo della città regalando momenti di divertimento e spensieratezza.

Anche per quest’anno Mura Festival intende dunque raccogliere l’eredità storica, urbanistica e paesaggistica di aree emblematiche e suggestive come il Bastione di San Bernardino, il Teatro dell’Orecchione, il Bastione delle Maddalene e il prato di Castel San Felice, restituendole, rinnovate, accoglienti e accessibili a grandi e piccini per proporre cultura, arte, musica, sport e divertimento. Attraverso il ricco programma di appuntamenti pensati da maggio a settembre, sarà possibile vivere attività multisensoriali, culturali, sportive, didattico-formative e ludiche pensate come collante per la valorizzazione e realizzazione di una cittadinanza attiva.

Mura Ludica Circus Garden: la festa inaugurale

Si parte alle ore 11 con l’evento gratuito Music Garden proposto dall’Associazione Culturale Il Giardino dei Linguaggi. Musica d’insieme, giochi musicali e canzoni stimoleranno il linguaggio, la creatività e la coordinazione dei più piccoli accompagnati dai propri genitori. In contemporanea i bellissimi spazi verdi del parco delle mura respireranno la magia dell’intrattenimento colorato e scenografico di Elettra Petronilli che, per tutta la mattinata, regalerà attività di face painting in FANTALAND, una performance artistica con le bolle di sapone adatta a tutte le età in BUBBLES MAGIC e un divertente spettacolo a ritmo di musica con l’hula hop in HOOPLÀ.

Nel pomeriggio, dalle ore 16 arriva la magia di MURA CIRCUS SHOW con Ludica Circo, un collettivo di artisti e insegnanti fondato nel 2010 da Stefania Garaccioni nato con l’intento di intessere relazioni tra i singoli attraverso le arti circensi integrando abilità atletiche, musica, danza e teatralità. Dalle 17.30, il Teatro viaggiante dei burattini di Stefano Paiusco con le creazioni originali del maestro Riccardo Pazzaglia.

Dalle 19 nuova musica con i Briganti del Folk. Ale e Cico regaleranno un live con ritmi che sicuramente pieni di gioia, allegria e brio raccontando storie e racconti tratti da poesie e filastrocche popolari per sottolineare ancora una volta il valore della condivisione di un passato che unisce e consolida legami attraverso l’arte e la musica. Tutte le attività, accessibili gratuitamente, sono state pensate per saziare la voglia di crescere, scoprire, giocare e conoscere, tanto dei piccoli quanto dei più grandi, attraverso l’arte e il divertimento concependo il Mura Festival in un’accezione inclusiva e partecipativa. Durante le due giornate presenzieranno le associazioni di volontariato del territorio come ABEO Verona Associazione Bambino Emopatico e Oncologia e Fondazione Fevoss Santa Toscana che dalle 10 alle 22, amplificheranno il proprio messaggio solidale con un focus sui più piccoli.

La proposta food del Mura Festival per tutta la famiglia

La programmazione di Mura Festival si arricchisce anche con la proposta food che proprio domenica 21 marzo inaugurerà la stagione estiva, sia a pranzo che a cena, con gustosissime novità capaci di soddisfare ogni palato.

Dai grandi classici come le polpette de La mia polpetta che propone la variante tradizionale, con il pomodoro, la variante vegana e la variante senza glutine ai burger di Peach Burger, fino ad arrivare alle pizze gourmet di Oasi Gourmet che delizierà a pranzo e cena con pizze super cruchy e a piatti orientali come poké, noodles e riso caldo con Rhio Sushi&Pokè.

Le attività di Mura Festival proseguiranno da lunedì 22 con attività sportive, proposte per i più piccoli, concerti e spettacoli consultabili sul sito www.murafestival.it.