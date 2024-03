Educazione alla legalità a Verona, incontro con gli studenti. Zivelonghi: «Serve senso delle regole e atteggiamento di apertura»

«Sensibilizzare i giovani ma soprattutto coinvolgerli, tanto più su temi e questioni che li riguardano direttamente». È questo lo spirito che ha mosso l’incontro "Bande giovanili tra prevenzione, contrasto ed educazione alla legalità: quali soluzioni?" che venerdì 1 marzo ha visto l’aula Trabucchi del dipartimento di Scienze Giuridiche gremita di studenti, giunti per ascoltare gli interventi di chi, questi temi, li tratta quotidianamente, pur da diverse prospettive.

«Occasioni come queste sono importanti per diversi motivi - ha detto l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi che ha introdotto l’incontro -. Anzitutto perché offrono punti di osservazione diversi, alcuni nuovi, e comunque diversificati, ed è quello di cui abbiamo bisogno per capire i fenomeni che accadono intorno a noi, viverli con serenità e affrontarli laddove si rende necessario intervenire».

La stessa assessora Zivelonghi ha poi aggiunto: «Con gli studenti è stato anche affrontato il tema dell’integrazione, che deve essere vista come un’opportunità e non come un problema. Si parte dal presupposto che chiunque viva nei nostri territori e lo faccia nel rispetto delle regole debba sentirsi parte della comunità e integrarsi. Questo - ha ribadito Zivelonghi - richiede da parte di tutti attenzione e consapevolezza del senso delle regole e della convivenza sociale, ma anche un atteggiamento di apertura, tanto più in una società caratterizzata da flussi migratori e dalla presenza di diverse culture».

All’incontro, coordinato dal professore Ivan Salvatori del dipartimento di Scienze Giuridiche, hanno partecipato lo scrittore e già magistrato Gherardo Colombo e il Garante per le persone private della libertà personale del Comune di Verona don Carlo Vinco. Ad introdurre il dibattito, oltre all’assessora Zivelonghi, il direttore del dipartimento Scienze Giuridiche dell’università di Verona, dott. Stefano Troiano, la professoressa Daniela Galletta della Rete "Scuola e Territorio. Educare insieme".