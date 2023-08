Per garantire assistenza sanitaria primaria apre a Bolca il servizio medico distrettuale

Da domani, 7 agosto, sarà attivo un nuovo servizio medico distrettuale in provincia di Verona. L'ambulatorio sarà aperto a Bolca, la frazione di Vestenanova in Alta Val d’Alpone, e sarà una "sezione staccata" ;di quello di Roncà.

Il servizio sarà attivo il lunedì e il mercoledì, dalle 9 alle 19, con le stesse specifiche previste per Roncà, ed è rivolto ai cittadini sprovvisti di medico di base. L'ambulatorio è situato nel centro servizi San Camillo De Lellis, in Via Villa 93.

L'Ulss 9 Scaligera ringrazia il sindaco di Vestenanova Stefano Presa e la direzione del centro servizi per aver messo a disposizione il locale.

Il servizio medico distrettuale è un servizio innovativo ideato dall'Ulss per garantire l'assistenza primaria ai cittadini rimasti privi del medico di medicina generale. Pensato dall'azienda sanitario come una misura straordinaria e temporanea, risponde ai bisogni di quella parte di popolazione che al momento non riesce a trovare la disponibilità di un medico.

Il servizio garantisce tutte quelle prestazioni di assistenza primaria generalmente fornite dal medico di base: prescrizione di farmaci, prestazioni strumentali e specialistiche, certificazioni, visite ambulatoriali e a domicilio. L'accesso all'ambulatorio è principalmente strutturato su prenotazione, prevedendo fasce orarie di contatto telefonico per fissare l'appuntamento. Il numero unico di riferimento è 045 6106373.