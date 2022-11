Servizio Medico Distrettuale si allarga. Attivato a Roncà per chi è senza medico di base

Da oggi, 3 novembre, a Roncà entra in funzione il Servizio Medico Distrettuale per i cittadini rimasti senza medico di base.

Il servizio sarà attivo lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9 alle 19 in Via Garibaldi 5. L'attività sarà svolta da un team costituito da tre medici che si turneranno per garantire tutte quelle prestazioni di assistenza primaria generalmente fornite dal medico di famiglia, come la prescrizione di farmaci, le prestazioni strumentali e specialistiche, le certificazioni, le visite ambulatoriali e a domicilio.

Il servizio sarà articolato in fasce orarie di attività. Dalle 9 alle 11 l'attività sarà telefonica al numero unico 045 6106373. Dalle 11 alle 13 si svolgerà l'attività ambulatoriale su prenotazione. Dalle 13 alle 15 saranno eseguite le visite domiciliari. Dalle 15 alle 17 è l'orario delle attività ambulatoriali senza prenotazione. Infine, dalle 17 alle 19 i medici svolgeranno altre visite a domicilio.