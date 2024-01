I nuovi progetti di Servizio civile universale promossi dal Comune di Verona: c'è tempo fino al 15 febbraio per candidarsi

«Un’esperienza che cambia la vita». Chiara e Filippo descrivono così il loro anno come volontari del Servizio Civile Universale, servizio che hanno scelto di svolgere negli uffici del Comune approfittando del percorso di crescita e arricchimento individuale che l’amministrazione dall’anno scorso mette a disposizione dei giovani. E che quest’anno viene riproposto con alcune novità, a cominciare dal numero di posti di disponibili che aumentano di 5 unità, per un totale di 32 volontari da "arruolare" nei diversi settori comunali, dalle Biblioteche all’Ufficio Turismo, dai Musei al Centro di Riuso Creativo alle Pari Opportunità.

Un’opportunità di formazione, crescita e costruzione di relazioni che per i giovani può essere anche un modo per approcciarsi al mondo del lavoro, fermo restando il valore che il Servizio Civile Universale rappresenta. C’è tempo fino al 15 febbraio per candidarsi ad uno degli 11 progetti proposti dal Comune, che impegneranno i giovani dai 18 ai 29 anni in circa 25 ore settimanali per un anno, con inizio del servizio a maggio. Per dare agli aspiranti volontari tutte le informazioni sulle caratteristiche del servizio, sulle attività previste nei progetti e sulle competenze che in essi verranno sviluppate, quest’anno il Comune organizza un incontro specifico che si terrà nel pomeriggio di martedì 30 gennaio, alle 16.30 negli spazi dell’Ufficio Politiche giovanili in Piazza Mura Gallieno 1.

Saranno forniti dettagli preziosi sulla parte burocratica del percorso e, soprattutto, verranno illustrati gli 11 progetti del Servizio Civile Universale del Comune, così da fornire ai ragazzi e alle ragazze gli elementi utili per fare una scelta consapevole e motivata. Novità di quest’anno, l’attivazione del progetto relativo al Servizio Civile Digitale e quello della Mobilità internazionale all’Ufficio Promozione Lavoro. Quest’anno sono stati 26 i giovani volontari che hanno portato una ventata d’aria fresca negli uffici comunali. Un’esperienza di arricchimento anche per l’ente, per il quale la presenza dei giovani è motivo di nuovi stimoli e rappresenta un supporto prezioso per lo sviluppo di progetti e attività.

Un’opportunità di crescita

«Il Servizio Civile Universale è una politica nazionale che permette ai giovani fino a 29 anni di compiere un’esperienza di 12 mesi all’interno delle associazioni e degli enti pubblici per sperimentare competenze formative, di relazione e di servizio di pubblica utilità - ha spiegato l’assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo -. Il nostro Comune propone 11 diversi progetti distribuiti in diversi settore dell’ente, dando la disponibilità di attività molto diverse tra loro. Ci tengo a ricordare che il Servizio Civile Universale è frutto della lunga battaglia che più di 50 anni fa ha portato all’abolizione dell’obbligo del servizio militare, un valore che crediamo debba essere valorizzato».

Il dirigente Innovazione, Beni Comuni, Politiche giovanili e Pari Opportunità Giuseppe Baratta ha commentato: «Sicuramente un’opportunità di crescita per i ragazzi che possono sperimentare le proprie capacità in un ambiente lavorativo complesso come quello di un Comune che opera a servizio della città, dello sviluppo e della qualità della vita dei propri cittadini. Interessante la capacità di rete con gli altri Comuni ospitanti che aderiscono alla Rete Anci e il vantaggio per l’ente di lavorare con ragazzi che portano competenze, capacità e visioni sulla città e sul mondo che a noi spesso mancano».

Lisa Lanzoni, responsabile Attuazione Sussidiarietà e Progettazione Giovani, ha quindi aggiunto: «Durante questo primo anno abbiamo lavorato per un salto di qualità del Servizio, che ora è una competenza che fa parte dell’Ufficio Politiche Giovanili. In questi mesi abbiamo mappato eventuali criticità e proposte per migliorare il servizio, da qui la scelta di organizzare un incontro per incontrare gli aspiranti volontari e dare loro tutte le informazioni sull’iter burocratico e per illustrare nel dettagli i progetti attivati ai quali è possibile candidarsi».

I progetti del Comune di Verona ai quali è possibile candidarsi

BIBLIOTECHE, in Biblioteca Civica, i giovani saranno impegnati per migliorare la fruibilità del patrimonio librario e dei servizi della biblioteca attraverso la gestione del patrimonio librario in sede e attività di promozione culturale.

AUDIOVISIVI, al Centro Audiovisivi all’interno della biblioteca civica con gestione attività di front e back office, progettazione e realizzazione percorsi didattici, promozione e gestione rassegne cinematografiche.

TURISMO, all’ Ufficio Turismo Comune con attività di promozione culturale, progettazione attività e gestione della comunicazione, gestione della Verona Card, corsi di fotografia e laboratori

GALLERIA D’ARTE MODERNA nella sede della GAM, attività di accoglienza visitatori, attività di ricerca, studio e valorizzazione della collezione civica, aggiornamento schede opere, gestione e progettazione eventi.

MUSEO DI CASTELVECCHIO nella sede del Museo, attività di progettazione, programmazione e gestione attività, promozione eventi, gestione e cura del patrimonio del museo.

MUSEO DI STORIA NATURALE nella sede del Museo, attività di gestione delle collezioni, controllo, pulizia e restauro delle collezioni, programmazione e gestione eventi didattici e divulgativi, uscite di ricerca ed elaborazione articoli.

CENTRO INTERCULTURALE CASA DI RAMIA al Centro Interculturale delle Donne di Casa di Ramìa, attività di programmazione e realizzazione delle attività del Centro (attività narrazione, laboratori, corsi culturali, O, Orienta Lavoro, Orienta Servizi, Spazio Ragazzi), monitoraggio dei servizi.

POLITICHE GIOVANILI negli Uffici, attività di progettazione, gestione e promozione di eventi, gestione della comunicazione web e social.

CENTRO PER IL RIUSO CREATIVOE LA SOSTENIBILITA’, attività di analisi e supporto patti di sussidiarietà, progettazione e gestione eventi di educazione allo sviluppo, realizzazione laboratori, attività di comunicazione.

POLITICHEDEL LAVORO, attività di servizio Politiche del Lavoro (servizio informativo, orientamento, accompagnamento al lavoro, sportello Eurodesk, tirocini, PCTO, CV, eventi su temi del lavoro), promozione e comunicazione.

Informazioni e contatti

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=90779.