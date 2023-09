Con la Protezione civile torna "Scuola Sicura" anche in provincia di Verona, Bottacin: «Iniziativa ottiene unanimi consensi»

Dopo l’edizione tenutasi in primavera, che aveva fatto ripartire un evento ormai tradizionale, ma che si era interrotto a causa del Covid-19, il 4 ottobre prenderanno il via da Feltre gli appuntamenti autunnali di "Scuola Sicura Veneto", il format ideato dall’assessorato regionale alla Protezione civile e dedicato alle scuole del territorio. «Proseguiamo con un’iniziativa che, fin dal suo avvio nel 2016 - evidenzia l’assessore Gianpaolo Bottacin - ha ottenuto unanimi consensi in ogni territorio in cui si è svolta».

Secondo quanto spiegato da Regione Veneto, anche in questa serie di tappe saranno prescelti gli istituti di istruzione superiore sparsi sui territori delle sette province. Dopo le riunioni con i dirigenti delle strutture coinvolte, avendone condiviso le modalità con l’Ufficio scolastico regionale, e con i rappresentanti dei Comuni, in queste settimane si stanno svolgendo i sopralluoghi ai vari edifici scolastici per organizzare il tutto al meglio, valutando eventuali aggiustamenti al programma in base alla logistica delle diverse sedi.

«La giornata tipo è quella che, con alcuni aggiustamenti, proponiamo ormai da otto anni - ha spiegato l'assessore Bottacin - e prevede che le esercitazioni si aprano con una prova di evacuazione durante la quale gli alunni partecipano alle varie fasi caratteristiche in questi casi: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori. A seconda delle località si valuterà se dedicare la prova a una simulazione di incendio, terremoto o alluvione».

Successivamente, sotto la guida tecnica del personale regionale dell’assessorato e della direzione competente, insieme ai vigili del fuoco, alle forze locali di polizia, ai sanitari, ai gruppi di Protezione civile, si svolgerà un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti. «Agli alunni, come da tradizione, verranno poi presentati i diversi mezzi d’emergenza intervenuti e le loro funzionalità - ha specificato infine Bottacin -. In questa fase è anche previsto l’atterraggio dell’elicottero del Suem 118 o dell’antincendio boschivo con la simulazione di un soccorso. La mattinata si va poi a concludere con la consegna di un volumetto dove i ragazzi possono ritrovare le principali regole e i rischi da conoscere e nel quale si dà spazio anche ai riferimenti locali di Protezione Civile».

Oltre a Feltre per il Bellunese, in cui si svolgerà la prima tappa presso il Liceo Scientifico Dal Piaz, protagonisti di "Scuola Sicura Veneto" saranno a seguire l'ITIS Fermi di Bassano del Grappa per la provincia di Vicenza (11 ottobre), il Liceo Majorana di Mirano per Venezia (20 ottobre), l'Istituto Florence Nightingale di Castelfranco Veneto per Treviso (25 ottobre), l'Istituto Cristoforo Colombo di Adria per Rovigo (8 novembre), il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Selvazzano Dentro per Padova (17 novembre) e, a chiudere, l'Istituto professionale Stefani di Villafranca di Verona (22 novembre). Ulteriori dettagli sul format si possono trovare sul sito web: www.scuolasicuraveneto.it.