Sciopero alla casa di riposo "Domenico Cardo". «Decurtazioni illegittime»

Fallita la conciliazione in prefettura, è stato proclamato per oggi, 27 marzo, lo sciopero dei lavoratori e delle lavoratrici della casa di riposo "Domenico Cardo" di Cologna Veneta. L'astensione dal lavoro è programmata nelle prime due ore di ciascun turno ed è organizzata dai sindacati scaligeri di Fp Cgil, Cisl Fp e Csa Ral.

I dipendenti si sentono avviliti dall'operato di chi amministra e dirige la struttura. Ed i sindacalisti Valentino Geri (Cgil), Chiara Corsi (Cisl) e Nicola Cavedini (Csa) hanno apertamente parlato di «ritorsione» operata dai vertici nell'«illegittima decurtazione del fondo di produttività». Una ritorsione nata dalla sentenza del tribunale del lavoro di Verona, che ha condannato la casa di riposo al pagamento di un'importante somma per i tempi di vestizione e svestizione dei dipendenti.

E già il 13 marzo, i dipendenti della "Domenico Cardo" avevano manifestato il proprio dissenso davanti alla struttura di Cologna Veneta per un'unilaterale riduzione del fondo delle risorse decentrate. «La costituzione dei fondi delle risorse decentrate per gli anni 2022-2023 ha visto, infatti, una riduzione di parte fissa pari a 57.504,66 euro per ogni annualità», hanno spiegato Geri, Corsi e Cavedini. Una riduzione motivata da un'interpretazione di un norma «che non può essere applicata alle Ipab», hanno aggiunto i sindacalisti, specificando il provvedimento non era stato da loro condiviso. «La casa di riposo ha cercato di motivare la decisione con l'altalenante conteggio del personale, con le esternalizzazioni e il "congelamento dei posti" nella dotazione organica, arrivando alla conclusione che il fondo andava ridotto - hanno dichiarato i tre rappresentanti di Fp Cgil, Cisl Fp e Csa Ral - Ma è stata smentita dall'oggettiva dimostrazione che il personale è invece aumentato in modo stabile».