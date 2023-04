«Ha svolto un buon lavoro», Schena confermato presidente delle Funivie del Baldo

Altro che rivoluzione, come auspicato dal deputato di Forza Italia Flavio Tosi. Alla Funivie di Malcesine-Monte Baldo si punta sulla continuità, nonostante le accuse di scarsa trasparenza. Ieri, 13 aprile, si è riunita a Palazzo Capuleti, a Verona, l'assemblea dei soci di Atf (Azienda Trasporti Funicolari Malcesine-Monte Baldo) che all'unanimità ha confermato il presidente uscente Pier Giorgio Schena.

Atf è l'azienda che gestisce le funivie del Baldo ed è controllata da Provincia di Verona, Camera di Commercio di Verona e Comune di Malcesine. Ieri, si sono quindi incontrati il presidente della Provincia Flavio Pasini, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Riello ed il sindaco di Malcesine Giuseppe Lombardi. Lo scopo era quello di vagliare le 38 candidature giunte per il rinnovo della presidenza e del consiglio di amministrazione di Atf, i quali resteranno in carica per quattro anni e si dovranno insediare entro i prossimi dieci giorni.

Schena, che è anche avvocato e vicesindaco di San Zeno di Montagna, ha ottenuto di nuovo la fiducia dei soci e conserva il suo ruolo di presidenza. Mentre nel cda, l'unico consigliere uscente confermato è Paolo Artelio. Gli altri consiglieri nominati ieri sono stati Lorenzo Mario Sartori, presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro di Verona e già sindaco di Cavaion Veronese, l'avvocata Manuela Rigoni ed il commercialista Renato Benamati.

«Il voto all'unanimità rappresenta la fiducia condivisa da parte dei soci nel nuovo consiglio - ha commentato il presidente della Provincia di Verona Pasini - Come presidente si è inteso riconfermare Schena per il buon lavoro fatto negli ultimi quattro anni nonostante la pandemia. I consiglieri provengono dall’area del lago e hanno quindi esperienza diretta di quel potenziale turistico che Atf potrà continuare a intercettare con sempre maggiore efficacia per far conoscere anche l’enorme patrimonio naturalistico del Monte Baldo».