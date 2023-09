La salute nel movimento: a Verona tornano i corsi di ginnastica per over 60 in tutte le circoscrizioni

Ritorna l’atteso appuntamento con “La Salute nel Movimento”, il progetto di attività fisica per over 60 che, per la prima volta, si svolgerà in tutte e otto le circoscrizioni, permettendo a centinaia di veronesi di fare ginnastica da ottobre a maggio nelle palestre a due passi da casa. L’iniziativa, così come viene spiegato in una nota del Comune di Verona, è promossa dall’assessorato al Decentramento del Comune in collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento dell'Università di Verona, le Circoscrizioni e l’Aulss 9 Scaligera. Rientra nell’ambito del progetto nazionale Rete italiana Città Sane dell’OMS a cui il Comune ha aderito dall’1 gennaio di quest’anno.

«Veder coinvolte tutte le circoscrizioni - ha sottolineato l’assessore al Decentramento Federico Benini - è senza dubbio un passo molto importante che va nella direzione di coniugare il tempo che passa con il benessere psicofisico. Ringrazio l’Università di Verona, l’Aulss 9 e le Circoscrizioni che si sono messi insieme per dar vita a questo progetto che promuoviamo con orgoglio grazie anche ad un cospicuo investimento per le palestre e i contributi fisici per l’attività di screening».

Novità di questa edizione è la personalizzazione delle attività. Fermo restando il lavoro di gruppo che permette di stare insieme e socializzare, il Comune di Verona ha fatto sapere che prima di iniziare gli utenti «saranno sottoposti ad una valutazione clinico-funzionale per conoscerne lo stato di salute, decidere eventuali ulteriori accertamenti e poi prevedere un lavoro ad hoc da svolgere in palestra». Nella nota di Palazzo Barbieri viene quindi sottolineato che «l’aspettativa di vita è di circa 80 anni, ma il dato che deve essere messo in evidenza è che, dai 65 in su, si deve spesso convivere con malattie croniche non trasmissibili come l’ipertensione, problemi al cuore, ai polmoni, neurologiche e tumori. E fare del movimento, oltre ad aiutare a prevenire, permette un maggior benessere in caso di presenza di tali patologie».

La consigliera Annamaria Molino in merito ha dichiarato: «Il Comune crede molto nella prevenzione e il movimento ne è uno dei cardini. È quindi fondamentale partecipare a queste iniziative, che tra l’altro si svolgono vicino a casa, e il mio invito è di provare, anche se si è indecisi o non si ha voglia perché siamo certi che, strada facendo, l’entusiasmo arriverà sicuramente. In Italia metà popolazione è sedentaria, soprattutto nella fascia over 60, e circa il 50 percento delle persone verso quell’età sono affette da malattie croniche non trasmissibili. L’attività fisica permette inoltre di ridurre il numero di farmaci e fa vivere meglio le persone, portando anche un vantaggio economico. Si potrebbero risparmiare dai 5 ai 12 miliardi di euro all’anno, ma soprattutto le persone starebbero meglio e si allungherebbe il periodo di aspettativa di vita in buona salute».

Per iscriversi è necessario presentarsi nelle sedi nelle circoscrizioni, e per informazioni è possibile contattare le associazioni sportive sotto elencate. È inoltre possibile contattare il Servizio Decentramento chiamando i numeri 045 8282516 - 8530 o scrivendo una email a decentramento@comune.verona.it.

"La Salute nel Movimento" è stato presentato in Sala Arazzi dove sono intervenuti l’assessore al Decentramento Federico Benini, l’assessora alla Salute Elisa La Paglia, la consigliera comunale referente del progetto Città Sane Annamaria Molino e per l’Università degli Studi di Verona Federico Schena e Doriana Rudi. «Va sottolineato e riconosciuto il lavoro fatto dalla consigliera Annamaria Molino - ha detto l’assessora alla salute Elisa La Paglia - che ha preso in mano questo progetto rivitalizzandolo, uno dei tanti che stiamo promuovendo come assessorato alla salute».

«Questo progetto ha una storia lunga ed importante - ha ricordato Federico Schena - e va sottolineato come il Comune stia dimostrando di credere molto in queste iniziative. È positivo perché la situazione attuale è in continua evoluzione, per questo motivo ci siamo focalizzati lavorando anche sul personalizzare l’attività, per dare il modo ad ognuno di praticare al meglio il movimento. La valutazione sanitaria fatta prima di iniziare non servirà per escludere, ma per dare a ciascuno la risposta giusta in tempi rapidi».

Come e dove iscriversi

Circoscrizione 1^. Lunedì 18.09.2023 c/o piazza Mura Gallieno, 3 - dalle 9.15 alle 13. CUS Verona - tel. 045 8425170 - 045 8425151

Circoscrizione 2^. Martedì 19.09.2023 c/o Sede UISP - via Villa, 25 - dalle 9.15 alle 13 e dalle 14.30 alle 17. Mercoledì 20.09.2023 c/o Sede UISP - via Villa, 25 - dalle 9.15 alle 13. Circ. UISP Verona tel. 045 8348700 - cell. 348 5534269 - e-mail: verona@uisp.it

- cell. - e-mail: Circoscrizione 3^. Mercoledì 13.09.2023 c/o Sala Consiliare - via Sogare, 3 - dalle 9 alle 12. Venerdì 15.09.2023 c/o Sala Consiliare - via Sogare, 3 - dalle 9 alle 12. CUS Verona - tel. 045 8425170 - 045 8425151 e ASD Gioco e Sport - cell. 347 7055909 - e-mail: giocoesport@virgilio.it

e ASD Gioco e Sport - cell. - e-mail: Circoscrizione 4^. Venerdì 22.09.2023 c/o Sala Consiliare - via Tevere, 38 - dalle 9.15 alle 13. Circ. ASD Zeta Dieci - cell. 393 0504118 - e-mail: zetadieci@gmail.com

- e-mail: Circoscrizione 5^. Martedì 12.09.2023 c/o Sala civica di Cadidavid - piazza Roma, 6 - dalle 9 alle 10.30 e c/o Sala Consiliare - via Benedetti, 26B - dalle 9.30 alle 13. Giovedì 14.09.2023 c/o Sala Consiliare - via Benedetti, 26B - dalle 11 alle 13. Circ. ASD Pallavolo Antares - cell. 320 0652758 - e-mail: info@pallavoloantares.it

- e-mail: Circoscrizione 6^. Giovedì 21.09.2023 c/o Centro Tommasoli - via Perini, 7 - dalle 9.15 alle 13 e dalle 15 alle 17. Circ. UISP Verona - tel. 045 8348700 - cell. 348 5534269 - e-mail: verona@uisp.it

- cell. - e-mail: Circoscrizione 7^. Lunedì 25.09.2023 - c/o Centro di Comunità Porto San Pancrazio - via Stoppele, 10 - dalle 14 alle 17.30. Circ. ASD Zeta Dieci - cell. 393 0504118 - e-mail: zetadieci@gmail.com

- e-mail: Circoscrizione 8^. Martedì 26.09.2023 - c/o Centro d'Incontro di Montorio - piazza delle Penne Nere, 2 - dalle 9.15 alle 12. Circ. SSD ProgettoxGioco - cell. 328 3056785 - e-mail: ortolaniandrea64@gmail.com

Recupero iscrizioni

Per chi non potesse presentarsi nelle giornate sopra indicate, sono previste due date di recupero: giovedì 28.09.2023 c/o la Circoscrizione 1^ - piazza Mura Gallieno, 3 - dalle 9.30 e venerdì 6.10.2023 c/o la Circoscrizione 1^ - piazza Mura Gallieno, 3 - dalle 14.30.