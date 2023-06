Rondella della Boccare, approvato dalla giunta il progetto per il nuovo accesso. Bissoli: «Un luogo di straordinario pregio storico e architettonico»

È stato approvato martedì dalla giunta il progetto definitivo che preveda la realizzazione del nuovo accesso alla Rondella della Boccare, il compendio in Valdonega, oggi raggiungibile solo attraverso un istituto scolastico nel quartiere. Lo ha comunicato Palazzo Barbieri in una nota, nella quale poi viene spiegato che «i lavori, che hanno un costo complessivo di 300 mila euro finanziati dal Ministero del Turismo, consentiranno di rendere il luogo fruibile a cittadini e visitatori».

«Parliamo di un vero e proprio gioiello di architettura militare, - evidenziano ancora dal Comune di Verona - inserito lungo le mura magistrali tra i quartieri di Santo Stefano e Valdonega, ad oggi sconosciuto ai più per la difficoltà ad accedervi. Attualmente infatti, si entra al fortino solamente attraverso il cortile di un istituto scolastico presente nel quartiere, e quindi in giorni e orari limitati e sempre previo accordo con la scuola». Tale situazione, secondo gli intenti dell'amministrazione, dovrebbe infine trovare finalmente soluzione grazie al progetto definitivo di intervento approvato dalla giunta.

In merito è intervenuta anche la vicesindaca e assessora all’edilizia monumentale Barbara Bissoli: «Attualmente la Rondella delle Boccare è accessibile solo dall’istituto scolastico Fracastoro, mentre a seguito di questo intervento, sarà possibile entrare direttamente da via Madonna del Terraglio, dove verrà aperto un varco con la realizzazione di una apposita rampa, necessaria per superare l'attuale dislivello e relative barriere architettoniche al fine di consentire la massima fruibilità e accesso a tutta l'utenza. È il primo importante passo verso la riqualificazione di questo luogo, di straordinario pregio storico e architettonico, che merita di essere aperto e visibile a tutti. Il progetto definitivo - ha concluso la vicesindaca Bissoli - è molto puntuale ed interessante per la modalità di recupero di questi paramenti antichi».

In base a quanto viene spiegato dal Comune di Verona, l’intervento rientra nel più ampio progetto "Smart Verona, città patrimonio mondiale Unesco", presentato l’estate scorsa e che ha ottenuto dal Ministero del Turismo il contributo di «1 milione 500 mila euro», una parte dei quali dovrebbe per l'appunto essere destinata alla valorizzazione della Rondella delle Boccare. L’obiettivo dichiarato da parte dell'amministrazione comunale è quello di iniziare i lavori entro l’anno e rendere infine fruibile al pubblico la Rondella già nel 2024.