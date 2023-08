Quasi 3 milioni di debiti, stipendi a rischio per dipendenti di due case di riposo

Potrebbe arrivare una grande beffa per le lavoratrici e i lavoratori della cooperativa Cercate, la quale presta servizio negli Istituti Sorelle della Misericordia di San Michele Extra, a Verona, e di Cologna Veneta.

«Abbiamo visto molta paura negli occhi di oss e infermiere della casa di riposo dell’Istituto Sorelle della Misericordia di San Michele - ha fatto sapere la Uil Fpl di Verona - C'è il rischio che il personale non si veda riconosciuto lo stipendio di luglio. La cooperativa sociale ha risposto a una nostra richiesta di delucidazioni sulla situazione stipendiale dei propri dipendenti, comunicando che non riesce a far fronte al pagamento per il debito che l'Istituto Sorelle della Misericordia ha accumulato nei confronti della cooperativa stessa. Debito che a fine del mese di giugno ammonta a 2.800.000 euro».

Appena è stato contattato, il sindacato ha organizzato due incontri, una per il personale che lavora nella struttura di San Michele Extra e una per quelli che lavorano nella struttura di Cologna Veneta. Tra soci e dipendenti, sono circa 90 i lavoratori che rischiano realmente di non ricevere lo stipendio.

Uil Fpl ha poi proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale in capo alla cooperativa Cercate. «Siamo determinati a mettere in campo ogni possibile risorsa per fare in modo che questa vicenda non si concluda con il far rimettere lo stipendio al personale - hanno fatto sapere dal sindacato - Seppur con l’applicazione di contratti scaduti e davvero poco remunerativi ed ora anche con lo spauracchio della mancata erogazione stipendiale, i lavoratori si sono prodigati tanto per tenere le sedi di San Michele Extra e Cologna Veneta in linea con gli standard assistenziali».