Ripristinate a Peschiera fermate dell'autobus vicino al municipio e in Viale Venezia

Negli ultimi anni, il Comune di Peschiera del Garda ha messo in campo tutte le proprie forze per migliorare la viabilità. Il territorio arilicense infatti deve da anni fare i conti con un traffico spesso congestionato e con tutti i disagi che questo comporta. Ma qualche risultato è stato raggiunto.

La scorsa estate, dopo un lungo lavoro di concerto con l'Autostrada A4 Brescia-Padova, con Veneto Strade, i parchi divertimento e con la Prefettura di Verona a fare da cabina di regia, si era centrato un primo obiettivo. Grazie all’apertura anticipata dei parcheggi dei parchi divertimento, dell’introduzione degli ingressi telepass, del posizionamento all’uscita dell’autostrada di cartelli luminosi a dirottare le auto lontane dai centri abitati, le code si erano fortemente ridotte e i disagi sono diminuiti sensibilmente. Poi, da ieri, 1 agosto, è diventato operativo lo stop al transito dei tir sulla Strada Regionale 450 per tutto il mese.

In più sempre ieri un altro traguardo è stato raggiunto grazie alla Provincia di Verona. Sono state infatti ripristinate le fermate degli autobus, su entrambi i lati, di Peschiera Centro (dove c’è il municipio) e di Viale Venezia.

Le due fermate erano state cancellate perché avevano pesanti ripercussioni sulla viabilità. Con la decisione di far fare i biglietti a bordo, gli autobus erano costretti a lunghe soste che congestionavano il traffico. Si formavano infatti regolarmente chilometriche code di auto in entrambe le direzioni.

Il Comune è però riuscito ad ottenere, grazie alla Provincia di Verona, il ripristino delle fermate e l’abolizione dell'acquisto a bordo del biglietto. Da ieri gli utenti si dovranno anticipatamente munire di biglietto, anche online, e potranno usufruire delle fermate aggiuntive.

«Abbiamo ottenuto un altro importante risultato - ha commentato la sindaca Maria Orietta Gaiulli - sia in termini di comodità per gli utenti che di snellezza per il traffico. È un altro passo verso la rivoluzione della viabilità. Tutti gli sforzi che stiamo facendo cominciano a dare risultati. Dallo scorso anno la situazione a Peschiera del Garda è cambiata e se ne può accorgere chiunque. Al casello, lungo le principali direttrici, in centro al paese. Abbiamo investito tante energie e risorse per trasformare la caratteristica di Peschiera, il fatto cioè di essere in una posizione strategica, unicamente in un vantaggio».