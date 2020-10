Proteste a segno, sarà rinnovato contratto dei lavoratori della sanità privata

Le proteste sindacali organizzate anche davanti all'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar potrebbero aver ottenuto il loro scopo. Il prossimo 8 ottobre potrebbe essere il giorno in cui sarà messa la firma sul contratto nazionale per i lavoratori della sanità privata. «Una data storica», l'ha definita Stefano Gottardi, segretario di Uil-Fpl Verona.

«Finalmente le lavoratrici e i lavoratori del comparto vedranno riconosciuti gli stessi diritti di quelli della componente di diritto pubblico, a conferma della piena e concreta integrazione delle due anime del Servizio Sanitario Nazionale - ha commentato Gottardi - Questo obiettivo, atteso da oltre 14 anni, è il risultato dell'impegno di Uil, Cgil e Cisl, che hanno lottato con tutti i mezzi possibili, compreso lo sciopero generale. E tutto ciò ha maggior valore in un momento così delicato per tutte le componenti della sanità, che hanno dimostrato di essere indispensabili nel contrasto alla pandemia di Covid-19. Questa è una svolta che segna il percorso per la costruzione della sanità italiana del futuro».