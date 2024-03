Riforestazione urbana a Verona, altre mille piante grazie al progetto "Un albero per ogni neonato"

«Un nuovo polmone verde dà il benvenuto a chi arriva in città». Così viene presentata dal Comune di Verona l'area inaugurata venerdì mattina in via Mantovana, all’altezza di Forte Gisella. Si tratta nello specifico di un parco boschivo composto da circa 1.000 piante arboree e arbustive messe a dimora dal Comune di Verona per lo sviluppo degli spazi verdi urbani nell’ambito del progetto "Un albero per ogni neonato".

La realizzazione, spiegano da Palazzo Barbieri, è stata effettuata su «una superficie di circa 7.000 metri quadrati, mettendo a dimora piante arboreo-arbustive di varie specie, a completamento della forestazione effettuata nel 2017». Un intervento eseguito «garantendo la salvaguardia degli alberi piantumati, dal momento che è stato installato un impianto di irrigazione a goccia assicurando l’innaffiamento durante tutto l’arco dell’anno». Alla conferenza stampa di presentazione, organizzata sul posto, sono intervenuti l’assessore ai giardini e arredo urbano Federico Benini, i consiglieri comunali Lorenzo Didonè, Paola Poli, Fabio Segattini e il presidente della quarta circoscrizione Alberto Padovani.

«È un’altra forestazione importante per la nostra città, un intervento già in atto dalle scorse settimane e che proseguirà nei prossimi giorni grazie all’intervento di Amia - ha commentato l’assessore ai giardini e arredo urbano Federico Benini -. Un’operazione corposa a favore dell’ambiente, dell’aria e dell’ossigeno, eseguita con installazioni di impianti irrigui che tutelano e proteggono uno dei tanti boschi urbani della città. La prossima forestazione è in programma già per la prossima settimana in Borgo Roma, precisamente in via Legnago in un’area che era stata lasciata a sè. Anche quella sarà recuperata a favore dell’ambiente e del verde».

Il presidente della quarta circoscrizione, Alberto Padovani, ha quindi aggiunto: «È un’importante messa a dimora in una zona di confine fra la città e il comune in un’area con forte percorrenza stradale. Di conseguenza avremo nuovo ossigeno in ingresso e in uscita da Verona a tutela di tutto il quartiere». Le principali specie utilizzate sono le seguenti: Acero campestre, Ippocastano, Carpino bianco, Frassino, Ginkgo biloba, Carpino nero, Pioppo, Ciliegio, Pero da fiore, Quercia farnia, Tiglio, Olmo, ed arbusti tipo Nocciolo, Ligustro, Prugnolo, Frangola, Viburno. L’intervento, spiegano dal Comune, è stato realizzato in attuazione alla Legge n. 113/1992 "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica" e modificata dalla Legge n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".