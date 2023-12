A Verona affluenza record nel weekend dell'Immacolata con 250 mila presenze: «Un successo il servizio bus navetta»

Un weekend di straordinaria affluenza per i mercatini natalizi nel centro di Verona, con la città presa d’assalto dai turisti presenti per l’intero fine settimana. Secondo i dati forniti oggi da Palazzo Barbieri, si tratta di circa 250.000 presenze, un dato definito «eccezionale» dal Comune di Verona nonché «di gran lunga superiore ai numeri registrati nel 2022». I visitatori hanno potuto beneficiare di quella che sempre da Palazo Barbieri viene descritta come «una gestione particolarmente ordinata grazie all’eccellente lavoro svolto dalla Polizia locale e all’importante copertura di risorse distribuite su tutto il territorio».

Il bilancio, dunque, è per il Comune «sostanzialmente positivo» e ciò proprio grazie all’ingente dispiegamento di forze che ha reso possibile il funzionamento di tutta la macchina: «I flussi veicolari - spiegano da Palazzo Barbieri - sono stati ben controllati e non si sono registrate criticità nella gestione del traffico. Già a partire dalle 11.45 di ieri i parcheggi del centro erano occupati e la conseguente chiusura di Corso Porta Nuova ha portato alla deviazione delle auto sul parcheggio P3 della Fiera. Via Mazzini è stata organizzata con senso unico pedonale dalle 15.30 per agevolare lo scorrimento dei turisti». Tra i Musei Civici, viene segnalato il dato «straordinario» della Casa di Giulietta che «ha ospitato 35.000 visitatori».

Secondo quanto riferito dal Comune di Verona, anche il servizio di navette per il centro è stato particolarmente funzionale e ha registrato, solamente da venerdì a domenica, «oltre 14.000 passeggeri, per un totale di 95 corse dai parcheggi Genovesa e Fiera nel giorno dell’Immacolata, mentre sabato e domenica sono state previste rispettivamente 86 navette (con 5.530 passeggeri) e 107 corse (con 4.550 turisti)».

Ferrari: «Parcheggi scambiatori e servizi navetta elementi imprescindibili»

Tommaso Ferrari, Assessore alla Mobilità: «La gestione degli afflussi nel weekend è stata frutto di un grande lavoro di coordinamento e di squadra tra mobilità e polizia locale, a cui va il mio ringraziamento, che hanno assicurato un'ottima gestione degli afflussi. Per tutti i grandi eventi crediamo che l'utilizzo dei parcheggi scambiatori ed i servizi navetta siano elementi imprescindibili e che vadano sempre più strutturati. I numeri relativi alle migliaia di persone che hanno utilizzato il servizio di bus navette ci dimostrano che il servizio ? sempre più apprezzato e consente minori ingorghi nelle aree urbane".

Stefania Zivelonghi, assessora alla sicurezza, legalità, trasparenza, ha espresso così la sua soddisfazione: «Abbiamo messo in campo tutte le forze a disposizione e ciò ha consentito lo svolgimento di questi giorni, con numeri elevati attesi, senza criticità. Ringrazio per questo gli uomini e le donne della polizia locale, delle forze dell’ordine e della Protezione civile. La buona riuscita di queste giornate indubbiamente assai intense deve però indurci ad affrontare il tema dei grandi flussi turistici che si prospettano in crescita, in maniera sempre più efficacie, tenendo conto della conformazione dei territori e valutando gli opportuni correttivi per ridurre al massimo il rischio di eventi negativi, in allineamento con le indicazioni di questura e prefettura. Come già anticipato dall'assessora alla cultura e al turismo, Marta Ugolini, stiamo studiando un piano apposito. Non dimentichiamo che la città sarà sempre più attenzionata per i grandi eventi presenti in città, - ha evidenziato Zivelonghi in conclusione - quindi sarà imprescindibile mettere a punto una serie di meccanismi che migliorino la fruibilità dei luoghi, sia per la vivibilità dei residenti in centro che ai fini della sicurezza».

Il comandante della polizia locale Luigi Altamura ha voluto riportare i seguenti dati: «Si stima che tra venerdì 8 e domenica 10 sono state circa 250.000 le persone entrate in centro storico a Verona, tramite gli accessi di veicoli privati, gli accessi in treno e l’utilizzo dei mezzi pubblici. In ciascuna giornata sono stati impiegati ben 80 agenti e 10 ufficiali per la gestione della viabilità, secondo un piano che prevedeva deviazioni e chiusure, d’intesa con la centrale della mobilità, che ha portato migliaia di veicoli alla Genovesa e al parcheggio P3 della Fiera».

Il comandante Altamura ha poi rivelato: «Sono state identificate 107 persone, controllati 165 veicoli, con una media di ben 20 interventi nelle singole giornate. Sono state 18 le rimozioni effettuate, con oltre 60 sanzioni per divieto in zona Stadio in concomitanza della partita Hellas-Lazio. Si è registrato un elevato numero di incidenti stradali, ben 8, con 2 denunce per stato di ebbrezza, 12 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa e 16 per mancanza di revisione. Inoltre, 8 sono gli ordini di allontanamento notificati ad accattoni molesti e a suonatori non autorizzati nelle vie del centro. Uno sforzo senza precedenti, - ha concluso il comandante della polizia locale di Verona - anche con meno agenti rispetto agli anni passati».