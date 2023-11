A San Martino Buon Albergo dal 15 novembre cambia la raccolta del vetro e della carta: tutte le novità

Dal 15 novembre il Comune di San Martino Buon Albergo ha fatto sapere che cambieranno le modalità per la raccolta differenziata del vetro e della carta. «Le modifiche al servizio - spiega una nota del Comune - verranno introdotte da Serit con l’obiettivo di ottimizzare la raccolta e, soprattutto, garantire le condizioni lavorative e la tutela della salute degli operatori. Per la raccolta del vetro verranno posizionate sul territorio comunale le apposite campane per il conferimento di bottiglie, bicchieri e vasetti». Per tutelare la quiete pubblica ed evitare rumori notturni, il conferimento potrà essere effettuato quotidianamente entro le 22.

La seconda novità riguarda il porta a porta della carta: per il conferimento non sarà più possibile utilizzare cassette in plastica o altri contenitori. La carta dovrà essere inserita in borse di carta, cartoni a perdere o legata in pacchi. È vietato l’utilizzo di buste in plastica. Per armonizzare il servizio, la raccolta della carta sarà effettuata il mercoledì su tutto il territorio di San Martino e delle frazioni.

«Le modifiche al servizio, - spiegano sempre dal Comune di San Martino Buon Albergo - che non incidono sulla qualità della differenziata, consentono di tutelare la salute degli operatori Serit nello svolgimento delle operazioni di raccolta e vanno nella direzione di un servizio più armonico e quindi più funzionale».

Con queste novità, il calendario invernale avrà una settimana tipo che prevede: lunedì e giovedì la raccolta dell’umido, martedì quella di plastica e lattine, il mercoledì toccherà alla carta e il venerdì verrà effettuata la raccolta del secco. Restano invariati gli orari dell’Ecocentro comunale, dove si accede con la tessera sanitaria: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 14 alle 17.30. Martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 12, domenica dalle 9 alle 12.30.

Il nuovo calendario per i mesi di novembre, dicembre e gennaio è disponibile sul sito web del comune e sull’app App rifiUtility, che consente anche numerose funzionalità come l’impostazione di alert per i ritiri, la consultazione di un "dizionario" completo dei rifiuti, oltre ad eventuali contenuti aggiornati in tempo reale per ogni Comune o per specifiche esigenze di informazione. Attraverso l’app è possibile inoltre richiedere il ritiro dei rifiuti ingombranti e segnalare la presenza di rifiuti abbandonati

«ll nostro Comune è una realtà virtuosa nell’ambito della raccolta differenziata che si consolida anche quest’anno all’80%, raggiungendo ad agosto l’83%. - ha affermato Daniela Castagna, assessora all’ecologia - Un dato sicuramente significativo che abbiamo raggiunto grazie all’impegno dei cittadini. Con queste nuove modalità viene tutelata la salute degli operatori e la qualità del servizio. Per qualsiasi chiarimento ricordiamo ai cittadini che possono contattare il numero verde dedicato 800125850».

Alberto Mazzurana, presidente del Consiglio di Bacino Verona Nord, ha quindi aggiunto: «La modifica richiesta risulta coerente con il Piano d’Ambito condiviso con i Comuni ed essendo ormai acclarata la raccolta del vetro, non ci saranno ripercussioni negative sulla qualità della raccolta. Le campane sono infatti già presenti nella quasi totalità dei Comuni e, soprattutto, come Consiglio di Bacino Verona Nord - ha concluso Alberto Mazzurana - teniamo doverosamente in considerazione la proposta di soluzioni che possano garantire salvaguardia della salute dei lavoratori, dell’ambiente e qualità del servizio».