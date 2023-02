Una necropoli romana in via Albere a Verona, assessore Benini: «Sito da valorizzare e da far conoscere»

Non tutti probabilmente sono consapevoli che il parco comunale Postumia, in via Albere a Verona, ospita una necropoli romana risalente a circa duemila anni fa. Secondo quanto spiegato da una nota del Comune di Verona, si tratta di «una vera e propria città funeraria, inserita nei circuiti storici che documentano la presenza di necropoli lungo la via Postumia».

Insomma, il sito archeologico c’è e si può anche vedere ad occhio nudo, semplicemente entrando nell’area verde comunale. Tanto più adesso che è stato ripulito dalla vegetazione che lo aveva letteralmente ricoperto, quasi nascondendolo all’occhio umano.

Una nota di Palazzo Barbieri, infatti, rivela che durante la mattinata di giovedì 9 febbraio gli operatori del settore Verde del Comune di Verona sono intervenuti per un intervento di «pulizia straordinaria» della necropoli, liberandola così dallo «stato di incuria» in cui versava.

«Abbiamo programmato con urgenza questi lavori, - ha commentato l’assessore ai giardini Federico Benini - un sito così importante deve essere curato e conservato. Molte persone non sanno dell’esistenza di questa necropoli romana, la volontà dell’amministrazione è valorizzarlo al meglio con l’impegno anche dell’assessora alla Cultura Marta Ugolini», ha concluso l'assessore Benini.