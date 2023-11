In 10 mila per la Verona Run Marathon: tutti i provvedimenti viabilistici

Domenica 19 novembre si correrà a Verona la 22a Verona Marathon con tre percorsi da 42 km, 21 km e 10 km. Un’edizione sold-out a cui parteciperanno quasi 2 mila atleti da 64 Paesi stranieri per un totale di circa 10 mila persone.

Per la prima volta la gara si svolgerà su percorso unico che da Verona arriva fino a San Martino Buon Albergo, passando anche dalla Caserma Duca.

Per questo motivo il Comune di Verona e la polizia locale hanno predisposto un importante piano di viabilità in ogni quartiere coinvolto, per non impattare sulla quotidianità dei cittadini (tutte le informazioni a questo link).

Divieto di transito a veicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette, per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti, lungo le vie interessate dal percorso podistico:

dalle ore 00 alle ore 15 del 19 novembre, in corso Porta Nuova, nel tratto tra via Paglieri e piazza Bra, sul percorso ciclabile di corso Porta Nuova, tra piazza Pradaval e piazza Bra;

dalle ore 00 alle ore 16 del 19 novembre, in piazza Bra;

dalle ore 7 alle ore 12 del 19 novembre, chiuso lo svincolo di Santa Lucia della strada T4-T9, sia in ingresso sia in uscita dalla bretella stessa

Il percorso di gara è occupato dalle ore 6 alle 15 circa ed è interamente chiuso al traffico.

È possibile consultare la mappa con la chiusura delle strade, per orari e per quartiere a questo link.

Inoltre, durante il periodo di limitazione temporanea della circolazione:

è fatto divieto a tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento, di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano o che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti dalla vigilanza o dal personale dell’organizzazione;

è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada, ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE - Dalle ore 15 del 18 novembre alle ore 13 del 19 novembre, in:

piazzale Atleti Azzurri d'Italia, tra l’ingresso riservato agli autobus turistici del parcheggio C e piazzale Olimpia, ambo i lati;

piazzale Olimpia, sulla carreggiata prospiciente la Curva Nord e compresa tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e la rotatoria di via Sogare, ambo i lati;

piazzale Olimpia, tra piazzale Atleti Azzurri d’Italia e via Frà Giocondo, ambo i lati;

via Frà Giocondo, sulla carreggiata del tratto a senso unico prospiciente la Curva Sud ed individuata dal civico n. 64, ambo i lati.

Dalle ore 00 alle ore 13 del 19 novembre, in:

lungadige Rubele, da via Ponte Nuovo a ponte Navi, lato edifici;

via Massalongo, tra via Emilei e corso Sant’Anastasia, di fronte la Basilica lato civici dispari;

lungadige Cangrande, tra fronte passo carrabile del civico n. 1 a ponte di Castelvecchio, lato Adige.

Dalle ore 00 alle ore 15 del 19 novembre, in:

piazza Bra, per ogni categoria di veicoli, compresi ciclomotori, motocicli e monopattini;

corso Porta Nuova, tra via Paglieri e piazza Bra, comprese le zone sotto l'orologio.

Dalle ore 5 alle ore 15 del 19 novembre, in via Pallone nei 10 posti riservati ai veicoli comunali collocati di fronte il civico n. 11 della medesima eccetto i Taxi

ATTRAVERSAMENTI DEL PERCORSO - Dalle ore 5 alle ore 15 di domenica 19 novembre, nei momenti in cui non transitano i podisti e il seguito, previa valutazione della Polizia Locale e del personale dell’Associazione Sportiva Verona Marathon, viene autorizzato l’attraversamento del tracciato di gara, in corrispondenza di intersezioni ritenute idonee

PARCHEGGIO TAXI - Le aree di sosta taxi vengono sospese: dalle ore 5 alle ore 15 del 19 novembre in piazza Bra e via Roma

SOSPENSIONE SERVIZI TURISTICI - Dalle ore 00 del 17 novembre e alle ore 15 del 19 novembre viene sospesa la stazione bike sharing di piazza Bra e dalle ore 00 alle ore 15 del 19 novembre viene sospeso il servizio di trenino turistico.

Sono previste anche deviazioni delle linee urbane dell'ATV. Tutte le informazioni dettagliate sul sito dell’ATV a questol link e sull’app Info Bus Verona.