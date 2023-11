Tutto esaurito per la Verona Run Marathon: 10 mila partecipanti e iscrizioni chiuse

Iscrizioni chiuse in anticipo: la 22a Eurospin Verona Run Marathon 42k/21k/10k, che si svolge domenica 19 novembre, è completamente sold out e nessun pettorale è più possibile. Raggiunta, con grande soddisfazione da parte degli organizzatori, la cifra limite di 10 mila partecipanti, tra questi giusto segnalare il record assoluto partecipativo per la 9a Zero Wind Verona Run Marathon 21k (fino all’anno passato denominata Cangrande Half Marathon) con quasi 4 mila iscritti.

Un risultato frutto del lavoro di Gaac 2007 Veronamarathon Asd con la collaborazione del Comune di Verona e il Patrocinio della Regione Veneto e del Comune di San Martino Buon Albergo, dove, per la prima volta transiterà la competizione. La maratona è insignita del Silver Label da parte di Fidal e rientra nei calendari internazionali di World Athletics e Aims. In contemporanea si svolgerà anche la Avesani Verona Run Marathon 10 k, manifestazione non competitiva che ha riscosso grande successo e che vedrà il via da piazza Bra alle 10.30.

L’aria inizia ad essere carica di tensione grazie allo spettacolo che si prepara per l’assegnazione del Campionato Italiano Fidal sia Assoluti che Master nella 22a Eurospin Verona Run Marathon 42k, al via alle 8.15, evento nel quale spiccano atleti talentuosi che hanno già scritto il proprio nome nella storia dell’atletica azzurra.

GLI UOMINI - Il primato del percorso da battere è quello di 2h09’16” del keniano Albert Matebor Kiplagat che lo detiene dal 2011, sarà quindi sfida all’ultimo metro grazie alla presenza in gara di ben tre campioni italiani di maratona, guidati dalla lepre, il burundese Onesphore Nziwinkunda, che ha il compito di far segnare il passaggio alla mezza maratona allo scoccare di 1h07’00”, un ritmo da 3’10” per chilometro.

3 CAMPIONI ITALIANI - Al via Giovanni Grano (Nuova Atl. Isernia), già campione italiano nel 2020 a Reggio Emilia ma che guida la classifica con il personale di 2h13’40” fatto segnare ad Ampugnano nel 2021. Grano, non al meglio della sua condizione fisica, probabilmente farà un allenamento controllato così come l’azzurro Marco Najibe Salami (Caivano Runners). Al nastro di partenza, questa volta con velleità di classifica, l’azzurro Alessandro Giacobazzi (CS Aeronautica Militare) che vanta un primato personale di 2h15’25” che gli valse la vittoria della maratona di Torino nel 2017. Giacobazzi è il Campione Italiano di maratona in carica grazie al titolo conquistato lo scorso anno a Ravenna, corre dunque per fare il bis e cucirsi ancora il tricolore sul petto. Appena dietro il siciliano, bergamasco d’adozione, Antonino Lollo (GP Parco Alpi Apuane) campione italiano di maratona nel 2021 grazie alla vittoria della maratona di Reggio Emilia, detiene un personal best di 2h16’22”. Non si è mai laureato campione italiano ma merita di stare tra le teste di serie anche Salvatore Gambino (Don Kenya Runners Milano) capace di correre in 2h16’00” lo scorso anno alla Maratona di Milano.

I quattro dovranno guardarsi alle spalle, dove troveranno ad un soffio da loro Francesco Nardone (GP Parco Alpi Apuane), che a Siviglia lo scorso anno ha staccato il suo crono migliore con 2h17’29”, e Luca Parisi (Etrusca ASD) capace di un personale di 2h18’02” a Valencia nel 2019.

Gruppo di inseguitori con Rocco Lancellotti (Club Atletico Potenza) che porta in dote dall’ultima edizione della maratona di Reggio Emilia un ottimo 2h21’21”, gomito a gomito con il vincitore dell’ultima Pistoia-Abetone Michele Belluschi (Grottini Team Recanati Asd), a Pisa nel 2022 al traguardo in 2h22’52”.

Appena dietro ci sarà battaglia vera grazie all’evergreen già campione italiano M50 Massimiliano Milani (Atl San Marco Us Ucli) che vanta un personale di 2h25’39” conquistato a Reggio Emilia nel 2020 che dovrà vedersela con Manuel Togni (Atl Valle Brembana), sesto in 2h25’45”, al debutto sulla distanza lo scorso anno alla maratona di Ravenna, mentre è un po’ più staccato Marco Moletto (Atl. Saluzzo) con un personale di 2h30’19” ottenuto a Firenze nel 2017.

DEBUTTANTI - Al debutto ma con l’intento di salire agli onori della cronaca, gli azzurri Ademe Cuneo (Atl. Casone Noceto) che vanta un personale sulla mezza di 1h03’07” conquistato a Pisa nel 2022, Riccardo Mugnosso (Caivano Runners) ad un soffio con 1h03’20” a Valencia nel 2019, Nicola Bonzi (Atl Valle Brembana) con 1h04’51” fatto segnare a Cremona nel 2021 e Gianluca Ferrato (Atl. Saluzzo), lo scorso anno ha staccato il suo miglior crono proprio a Verona con 1h05’24”.

LE DONNE - Brilla subito il nome dell’azzurra olimpica Giovanna Epis (CS Carabinieri Sez Atletica), già a soli 2” dal primato italiano di maratona di Valeria Straneo grazie al crono di 2h23’46” strappato a Valencia lo scorso anno. La Epis, già campionessa italiana di maratona nel 2020, torna sulla distanza di maratona, dopo la grande prestazione di agosto ai Mondiali di Budapest, per gestire un allenamento controllato in vista di appuntamenti importanti primaverili e già con le Olimpiadi di Parigi 2024 nel mirino. Anche con queste premesse per Giovanna Epis c’è la possibilità di sgretolare il primato del percorso che appartiene dal 2010 all’etiope Etaferhu Getahun che corse in 2h35’43”.

Da seguire con attenzione il debutto per Alessia Tuccitto (Caivano Runners), campionessa italiana di mezza maratona U23 nel 2019 e con un primato di 1h14’52” fatto a Pisa 2022.

Attenzione all’inglese Alice Braham che a Londra nel 2006 aveva terminato le sue fatiche in 2h40’38”, crono a cui si è riavvicinata quest’anno quando nello stesso evento ha tagliato il traguardo in 2h41’07”. In gara anche la vincitrice della Verona Marathon dell’anno scorso l’uruguaiana, con sede a Milano, Eliana Valeria Silvera Silva e Alice Franceschini, capace di 1h15’51” anch’essa al debutto sulla distanza regina da 42km.

MEZZA MARATONA 21K - Occhi puntati su Federica Sugamiele (Caivano Runners), azzurra di cross e mezzofondo, piazza d’onore ai campionati italiani di mezza maratona 2019 con un personale di 1h13’04” fatto segnare proprio sulle strade scaligere a febbraio 2020. A lei il compito di strappare il primato del percorso di 1h13’48” appartenente a Sara Galimberti dal 2016. Attenzione alla norvegese Eli Anne Dvergsdal quest’anno alla vittoria della mezza maratona di Lisbona in 1h16’00” e che potrebbe regalarsi un podio per il suo compleanno. Al via Arianna Lutteri (KM Sport) ex campionessa italiana di maratona che proprio a Verona ha fermato il suo miglior crono di 1h17’58” nel 2022.