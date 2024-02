Contrastare il bullismo e sviluppare la creatività: alle scuole Pacinotti prenderà il via "La Traccia"

In un momento complesso come quello attuale la scuola può e deve essere un rifugio sicuro e guidato. E aprire le porte a un futuro di speranza alle nuove generazioni caratterizzate, dopo la pandemia, da un diffuso disagio giovanile. Un aiuto in tale senso arriva dal progetto "La Traccia" che partirà a breve alle Scuole Pacinotti del quartiere Stadio, a Verona, grazie al finanziamento ottenuto partecipando al Bando SIAE Per chi crea.

"La Traccia" nasce con lo scopo di facilitare il confronto tra generazioni, abbattendo stereotipi o pregiudizi. Attraverso il filo conduttore dell'arte, sarà possibile realizzare una crescita personale che non riguarderà solo i più giovani, ma anche gli adulti stessi. Inclusione sociale, sviluppo della creatività, contrasto al bullismo, supporto alle fragilità e sostegno allo sviluppo dei comportamenti autonomi sono fra i principali obiettivi di questo percorso che prevede l’attivazione di diversi laboratori: scrittura creativa, canto, musica.

Il progetto, attraverso le tre performance realizzate, verrà presentato al pubblico a conclusione dell’anno scolastico, attraverso un evento benefico in cui le esibizioni degli utenti si alterneranno a quelle dei diversi artisti aderenti all'iniziativa.

L’iniziativa è stata presentata sabato mattina in Sala Delaini. Sono intervenuti il presidente della 3a Circoscrizione Riccardo Olivieri, la referente della 6a commissione della 3a Circoscrizione Cristina Agnoli, il dirigente scolastico IC Stadio Borgo Milano Albino Barresi con la vicaria Vally Morando e la progettista sociale Grazia Verrone.

«Come Circoscrizione abbiamo da subito cercato di sostenere questo importante progetto per i nostri giovani e per il nostro territorio - commentano Riccardo Olivieri e Cristina Agnoli rispettivamente presidente e referente della 6a commissione della 3a Circoscrizione -. Ancora nel corso dello scorso anno ci siamo fatti promotori di un incontro con i diversi istituti scolastici della 3a Circoscrizione da cui poi è nata la disponibilità delle Scuole Pacinotti nell’aderire all’iniziativa. Siamo convinti che questa possa essere la strada giusta per lavorare in prevenzione rispetto a fenomeni di disagio giovanile purtroppo sempre più evidenti al giorno d’oggi. I giovani però sono molto di più rispetto a quello che spesso viene narrato: hanno sogni, passioni, capacità, attitudini che purtroppo di frequente vengono ignorati da chi invece dovrebbe cercare di valorizzarli. "La Traccia" va proprio in questa direzione cercando di sostenere i ragazzi attraverso un percorso creativo nello sviluppo dei comportamenti autonomi».

«Siamo molto contenti del progetto "La Traccia", elaborato in risposta al Bando SIAE Per chi crea – afferma il dirigente scolastico dell’IC Stadio-Borgo Milano, l'avvocato Albino Barresi -. Il nostro Istituto partecipa con molto entusiasmo a questo progetto perché riesce a coinvolgere gli studenti e a far scoprire le loro predisposizioni attraverso le espressioni e le emozioni autentiche. Il percorso è finalizzato alla comprensione e all’esecuzione di esperienze che fanno emergere in maniera partecipata le creatività individuali di ciascuno».

«Il Progetto "La Traccia" – dichiara la progettista sociale Grazia Verrone - è nato con lo scopo di realizzare i due obiettivi sociali che da sempre cerco di raggiungere: rendere l’arte, in tutte le sue forme, accessibile a tutti, e realizzare la piena inclusione sociale, creando dei piccoli spazi temporali in cui i ragazzi possano imparare, divertendosi, ma soprattutto dove abbiano la possibilità di esprimersi liberamente, cosa fondamentale per gli adolescenti e i preadolescenti per farsi conoscere da noi adulti, ma allo stesso per conoscere se stessi e gli altri. Mi sento molto fortunata ad aver avuto la possibilità di collaborare con la 3a Circoscrizione e l’I.T.C. Stadio Borgo Milano, sia sotto il profilo umano che professionale, e spero questo progetto possa essere l’occasione per creare un tavolo di lavoro con le Istituzioni e gli Enti Benefici presenti sul territorio».