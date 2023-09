Bcc Roma apre prima agenzia a Verona. «Presenza articolata al fianco di aziende e famiglie»

Ieri, 18 settembre, è stata inaugurata in Via Bassini 1, a Verona, la prima filiale in città della Banca di Credito Cooperativo di Roma, una nuova agenzia che va ad affiancarsi alle altre 35 operanti in Veneto.

La filiale della Bcc di Roma è dotata di ambienti moderni e confortevoli. All’interno c'è una cassa "self-assistita" che permetterà di eseguire le principali operazioni di sportello in piena autonomia ottimizzando i tempi d’attesa. E all’esterno c'è un bancomat evoluto con ricircolo, accessibile 24 ore su 24, che consentirà l’esecuzione di bonifici e il versamento di contanti e assegni, oltre alla consueta funzione di prelevamento del denaro.

«Questa nuova filiale rappresenta per noi una seconda fase di un percorso di crescita iniziato otto anni fa nella provincia di Padova - ha detto il presidente di Bcc Roma Maurizio Longhi - Dal 2015 abbiamo rafforzato la nostra presenza in Veneto, accreditandoci come un interlocutore in grado di ascoltare le esigenze del territorio, della sua comunità e delle sue imprese. Un percorso che culmina oggi con l’apertura di Verona, città di straordinaria importanza economica e culturale. Tutto ciò ha anche un risvolto simbolico: avviene infatti a 140 anni esatti dalla nascita della prima Cassa Rurale italiana, che sorse a Loreggia, proprio in Veneto, nel 1883. Oggi a Loreggia c’è una agenzia della Bcc di Roma».

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il vicepresidente di Bcc Roma Gabriele Gravina, il vescovo di Verona Domenico Pompili e il presidente della federazione delle Banche di Credito Cooperativo Venete Flavio Piva.

«Arriviamo in questa straordinaria città forti di numeri che sono di grande soddisfazione - ha concluso il direttore generale Bcc Roma Gilberto Cesandri - La crescita della nostra banca, sempre rivolta al sostegno del territorio, ci ha portato in otto anni ad una presenza di 36 agenzie e ad una raccolta allargata che a giugno 2023 ha toccato qui in Veneto quota 2,7 miliardi, mentre i finanziamenti a imprese e famiglie sfiorano 1,4 miliardi di euro, a conferma di una presenza articolata al fianco di aziende e famiglie, che si declina anche nelle attività portate avanti dai nostri cinque comitati locali».