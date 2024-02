Verona in Love: è El!s il vincitore della quinta edizione del Premio Arte d’Amore

Domenica 11 febbraio sul palco di Verona in Love allestito sotto la Loggia di Fra Giocondo in Piazza dei Signori, è stato decretato il vincitore della quinta edizione del Premio Arte d’Amore. Una serata magica in cui si è potuto assistere all’immenso talento di tantissimi giovani e promettenti autori provenienti da tutta Italia che hanno affidato alle note i propri sentimenti e le proprie emozioni, regalando al pubblico di Verona in Love una serata all’insegna dell’amore per la musica.

La musica è stata protagonista con i sei brani finalisti di questa edizione che, per la loro qualità, hanno messo a dura prova i giurati chiamati a scegliere tra: Mirra, Francesco Nava, Elena P., Federico Orlando, Modna e El!s. Tra questi, ha trionfato El!s, cantautore di Polignano a Mare, con la sua emozionante "L’amore non ha età", brano che ha colpito sin da subito per le sue parole e per le sue sonorità cantautorali e ispirate.

«Molto alta la qualità delle canzoni dei sei finalisti che si sono esibiti. - ha commentato Alessandro Formenti, direttore creativo del Premio Arte d’Amore - Questo sta a significare che il Premio Arte d’Amore sta crescendo sempre più, consolidandosi in una rassegna di ottima scrittura e bella musica. Vince El!s con un brano pianoforte e voce che ha emozionato e convinto la giuria presieduta quest’anno da Umberto Maria Giardini».

La giuria preposta a selezionare la canzone vincitrice ha visto il coinvolgimento di 18 professionisti del settore della musica e dello spettacolo, tra i quali autori, produttori, discografici, giornalisti, insegnanti di canto e musica. Il presidente di giuria quest’anno è stato il cantautore Umberto Maria Giardini (ex Moltheni) che sussegue a grandi nomi della musica e del cantautorato italiano come Massimo Bubola, celebre per il sodalizio autoriale con Fabrizio De André e autore per interpreti come Mia Martini e Fiorella Mannoia e il cantante, musicista e produttore discografico Mauro Ermanno Giovanardi, fondatore dei La Crus.

Canzoni ed emozioni si sono alternate sul palco che ha visto, in apertura della serata, anche la proclamazione di due coppie di visitatori al contest "Bacio da Cinema". Queste, con il loro bacio appassionato ispirato ai più bei baci della storia del cinema, si sono aggiudicate rispettivamente un esclusivo e unico gioiello Il Sigillo, un bracciale d’oro saldato direttamente al polso degli innamorati, e un soggiorno con spa e cena presso l’Aqualux Hotel SPA Suite&Terme di Bardolino.

Il brano del vincitore, assieme a quelli degli altri finalisti, possono essere ascoltati qui: https://www.cittadiverona.it/grandi-eventi/finalisti-premio-nazionale-arte-damore/. Ospite della serata Milena Mingotti, cantautrice imolese che ha stregato il pubblico con la sua band, capitanata da Roberto Costa, storico produttore di Lucio Dalla. Una serata ricca di musica che attesta l’attenzione della città di Verona al cantautorato e alla composizione musicale tra innovazione e tradizione.

Immensa e inaspettata l’emozione del vincitore El!s che si aggiudica la produzione e il contratto editoriale con FREECOM Hub, una giornata in studio presso B40 Iperstudio, consulenza manageriale con Doc Servizi e il videoclip del brano realizzato da Studioventisette. Nato da un’idea di Studioventisette, il Premio Nazionale Arte D’Amore è organizzato da Studioventisette in collaborazione con Doc Servizi e Doc Live e con il supporto di B40 Iperstudio e FreecomHub. Verona in Love prosegue fino al 14 febbraio con eventi, incontri, attività e con un market a tema. Per rimanere aggiornati sugli eventi in programma, invitiamo a seguire il sito ufficiale dell’evento e i nostri canali social: www.veronainlove.it.