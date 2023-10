Premia il ciclista 2023, la svolta sulla mobilità sostenibile a Verona è ancora lontana. Fiab: «Il numero di bici aumenta, ma non decolla»

«È un aumento piccolo, limitato, con ogni probabilità legato alle giornate stupende che questo inizio di autunno ci sta regalando, quello fatto registrare dalla 19esima rilevazione Fiab Verona "Premia il Ciclista" ai principali varchi di accesso alla città storica». Lo evidenziano i componenti di Fiab Verona attraverso una nota nella quale viene poi affermato: «Non certo il segnale di svolta che ci si potrebbe - e dovrebbe - attendere da una città che marcia convintamente in direzione della mobilità sostenibile».

Secondo quanto viene riferito da Fiab Verona, nella giornata di mercoledì 20 settembre, dalle ore 7 alle 9.30, una trentina di volontari Fiab insieme a Legambiente posizionati in nove punti strategici della città (ponti e arterie di passaggio) hanno contato 5.235 passaggi di due ruote, compresi i 498 passaggi rilevati nella nuova postazione attivata in viale Colombo sulla ciclabile del Saval.

Limitando il campo di analisi agli 8 varchi consolidati dal 2009 (Castelvecchio, portoni della Bra, ponte della Vittoria, ponte Garibaldi, ponte Navi, ponte Aleardi, viale Piave e corso Milano) si evidenzia un aumento medio del 6% rispetto ai 4.457 passaggi del 2022, risultante dai forti incrementi registrati in alcuni varchi, come portoni della Bra (+15%), Castelvecchio (+14%) e ponte Aleardi (+11%) e la riduzione conosciuta su ponte della Vittoria (-9%). «Cambiamenti globali di dimensioni così modeste - evidenziano i volontari di Fiab Verona - possono essere ricondotti alle normali variazioni indotte dal meteo, che incide negativamente quando fa freddo o piove, oppure fa troppo caldo, mentre quest’anno la rilevazione è stata fatta in condizioni ideali di 19.5°C al mattino presto, poi saliti a quasi 21.0°C alla chiusura delle rilevazioni».

«L’andamento è dunque positivo, ma non entusiasmante. - ha osservato il vicepresidente Fiab Giorgio Migliorini - Lo stesso display contaciclisti di corso Porta Nuova, dopo aver segnato incrementi del +10% fino a tutto aprile, è andato progressivamente in calo fino al -2% di fine settembre. Forse anche qui hanno inciso il maggio piovoso e luglio e agosto caldissimi, tuttavia i quasi 500 passaggi di viale Colombo/via Da Mosto secondo noi dimostrano che in presenza di infrastrutture di qualità la cittadinanza è pronta a cambiare le abitudini e a mettersi in sella».

Il presidente Fiab Verona Corrado Marastoni ha quindi aggiunto: «I dati continuano a parlare di oscillazioni relative perché per osservare salti di qualità nell’uso urbano della bicicletta devono intervenire cambiamenti significativi nelle condizioni di circolazione. Visto che a Verona manca ancora la volontà di incidere sulla libertà eccessiva dei mezzi privati a motore di muoversi in area urbana, e di applicare le novità del Codice della Strada come il doppio senso ciclabile, che aumentano sensibilmente la praticità e la convenienza del muoversi in bici (nel resto d’Europa funzionano da decenni), al momento tali cambiamenti non possono che venire dallo sviluppo chilometrico della rete ciclabile, e soprattutto, da interventi di completamento della rete stessa. Quanto dichiarato dall’amministrazione anche in occasione del recente convegno "Verona in un mondo che pedala" del 29 settembre in Biblioteca Civica, dà buone prospettive in tal senso, ci auguriamo di vederle al più presto su strada», ha concluso il presidente Corrado Marastoni.

Secondo i dati illustrati da Fiab Verona, è «rilevante la presenza i monopattini, mediamente il 10% delle bici con una punta del 17% in viale Piave». Da sottolineare, infine, che lo scopo principale dell’artigianale rilevazione Fiab è quello di «incontrare e premiare i veronesi che si muovono responsabilmente lasciando l’auto a casa». Anche nell’edizione di quest’anno di "Premia il ciclista" sono stati distribuiti centinaia di cioccolatini e copie della rivista dell’associazione: Ruotalibera.