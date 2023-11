A Verona è stata inaugurata la prima Popup Sport Zone: inclusività e attività sportiva all'aria aperta per tutti

«Una grande palestra all’aria aperta, dove tutti e tutte possono praticare sport in un luogo riqualificato e fruibile dalla cittadinanza». Così è stato presentato in sede d'inaugurazione, giovedì 23 novembre, il progetto nazionale Popup Sport Zone di ASC Attività Sportive Confederate, che prevede negli spazi urbani delle dieci località coinvolte la creazione di nuove aree attrezzate all’aperto, accessibili da tutti gratuitamente, per svolgere liberamente diverse tipologie di attività.

«Appena ci è stato proposto il progetto è stata destinata l’area verde presente nel quartiere di Santa Lucia. ha spiegato l’assessore a giardini e arredo urbano Federico Benini - Uno spazio di fronte alle scuole che necessitava d’essere rivalutato, per poterne accrescere l’utilizzo e la frequentazione da parte della cittadinanza e in particolare dai giovani. Ora sarà accessibile gratuitamente a tutti, con attrezzatura che può essere utilizzata anche da persone diversamente abili. Tutto a costo zero per il Comune grazie alla collaborazione con i privati. È il primo passo - ha sottolineato Benini - verso una riqualificazione delle aree verdi della nostra città abbandonate. Da qui l’idea del Comune del bando che grazie ad una sponsorizzazione permette ai privati di investire per la sistemazione di aree verdi e parchi giochi che porteranno ad un beneficio della città e dei suoi cittadini. In diversi hanno già aderito e presto vedremo i frutti».

Giovedì mattina è stata inaugurata la prima Popup Sport Zone di Verona, installata nell’area verde comunale di via Bacchiglione 3, nella zona Sud della città, in 4^ Circoscrizione. Nell’iniziativa, che gode del contributo del Dipartimento per lo Sport, sono coinvolte anche le città di Alessandria, Como, Ferrara, Roma, Salerno, Reggio Calabria, Potenza, Bari e Palermo. Verona dunque, come città capofila della Rete Città sane, ha messo a terra un’altra importante iniziativa per migliorare la qualità di vita dei cittadini, contribuire a generare modelli urbani sostenibili, favorire la diffusione della pratica sportiva come strumento di socialità, inclusione e salvaguardia della salute. Presenti al taglio del nastro, oltre all’assessore a Giardini e Arredo urbano Federico Benini, il direttore generale di ASC Valter Vieri e il presidente provinciale di ASC Enrico de Luca. Testimonial d'eccezione il campione olimpionico Maurizio Damilano. Sono inoltre intervenuti il presidente della 4^ Circoscrizione Alberto Padovani e il consigliere regionale Alberto Bozza.

Popup Sport Zone

Il progetto trae origine dalla consapevolezza che la pratica dell'attività fisica è strettamente connessa all'ambiente in cui si risiede e al contesto in cui si vive: il modello di riferimento è quello della "città in 15 minuti", che mira a garantire al cittadino la possibilità di svolgere alcune funzioni essenziali, compresa l'attività sportiva, entro distanze percorribili in 15 minuti a piedi o in bicicletta dalla propria abitazione.

Le Popup Sport Zone, oltre ad incentivare la pratica sportiva, la socialità e l’integrazione, mirano dunque a generare modelli di sviluppo urbano sostenibili, favorendo la riduzione dei tempi impiegati per gli spostamenti e contribuendo a contenere le emissioni inquinanti. La realizzazione delle Popup Sport Zone è inoltre accompagnata dalla creazione di una app dedicata e di un sistema ad elevato livello di digitalizzazione. In particolare, in ognuna delle aree attrezzate, sarà presente un QR code che, dopo essere stato inquadrato, consentirà di conoscere le attività che è possibile praticare sugli attrezzi installati. Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito web: www.ascsport.it/progetto- popup-sport-zone.