Dal Pnrr oltre 4 milioni di euro per i depuratori di Bussolengo e Affi

Nei giorni scorsi, la giunta regionale del Veneto ha deliberato l'approvazione degli investimenti per l'adeguamento delle opere di fognatura e depurazione finanziabili con le risorse del Pnrr, poi trasmesse al Ministero per la Transizione Ecologica. «Siamo di fronte a un caso di scuola di Pnrr virtuoso, i cui effetti si faranno sentire su tutto il territorio veneto, andando a finanziare opere necessarie e attese e creando al contempo una partita di investimenti di ben 40 milioni di euro - ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia - Ognuno dei progetti ha una sua precisa valenza, concreta quanto la situazione sulla quale va a intervenire sia per la depurazione, sia per gli impianti di fognatura. Un nuovo contributo alla qualificazione dell’ambiente e ai servizi ai cittadini».

La procedura di selezione degli interventi, effettuata dalla Regione in base alle proposte dei Consigli di Bacino e con specifici criteri relativi alle priorità, ha portato all'individuazione di venticinque interventi che saranno poi attuati dai vari gestori del servizio idrico integrato e dovranno avere, entro il 31 dicembre 2023, l'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici.

Come spiegato da Zaia, le risorse del Pnrr per finanziare le opere sfiorano i 40 milioni di euro e rispondono quasi totalmente alle richieste dei Consigli di Bacino. Dei venticinque interventi individuati, due sono quelli veronesi. Uno sarà realizzato dall'Azienda Gardesana Servizi (Ags) e l'altro da Acque Veronesi. Ags coprirà con oltre 3 milioni di euro i costi per la riqualificazione dei pretrattamenti, l'adeguamento della linea fanghi e il trattamento odori del depuratore di Affi. Acque Veronesi riceverà dal Pnrr poco più di 1,1 milioni di euro per il potenziamento dell'impianto di depurazione di Bussolengo.

«Un'occasione che permetterà un cambio di passo e l'adeguamento per un lungo periodo di tempo di molti impianti - ha aggiunto l'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin - Ancora una volta un segnale di grande attenzione per territorio e cittadini, che mette in primo piano le tematiche ambientali».