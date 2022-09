Pizzerie veronesi sul podio delle migliori d'Italia, la soddisfazione di Luca Zaia

«Le migliori pizzerie? Le troviamo in Veneto e, nello specifico, in provincia di Verona. A conquistare il podio più alto della guida Pizzerie d'Italia 2023 del Gambero Rosso con i Tre Spicchi sono, infatti, anche le pizzerie Renato Bosco Pizzeria (San Martino Buon Albergo) e I Tigli (San Bonifacio). Sfatiamo pertanto l’idea che solo altrove si possano degustare Pizze con la P maiuscola, capaci di amalgamare insieme il giusto impasto con i prodotti freschi locali. Bravi, anzi, bravissimi, i nostri pizzaioli veneti che, con passione e attenzione alla propria tradizione gastronomica, sono riusciti a catturare il palato degli esperti e a promuovere, anche in questo campo, il nostro amato Veneto».

Sono le parole di plauso del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, per il massimo riconoscimento ottenuto giovedì mattina dalle pizzerie veronesi da parte della estimata pubblicazione enogastronomica, che ha premiato anche la Pizzeria Vuolo Di Vuolo Guglielmo di Verona.