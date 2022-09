Gambero Rosso svela le migliori pizzerie d’Italia: Verona capitale della pizza, dopo la Campania

Nella classifica della guida Pizzerie d'Italia 2023 del Gambero Rosso presentata oggi, tra le top pizza c'è Renato Bosco Pizzeria (San Martino Buon Albergo) e I Tigli San Bonifacio, entrambe attività della provincia di Verona insieme a I Masanielli (Caserta ) e Pepe in Grani (Caiazzo-Caserta), a condividere e conquistare il podio più alto con i Tre Spicchi, il massimo riconoscimento.

Le top pizza tonda - tre rotelle

Sul podio per la classica pizza tonda (con 96 punti) si attestano quattro pizzerie, le campane “I Masanielli” di Caserta e “Pepe in Grani” di Caiazzo (Caserta), e le veronesi “Renato Bosco Pizzeria” di San Martino Buon Albergo e “I Tigli” di San Bonifacio. A seguire (con 95 punti) la bresciana “La Filiale a L’Albereta” di Erbusco. Conferma

Tre spicchi anche per un' altra la pizzeria di Verona Guglielmo & Enrico Vuolo.

In Veneto premiati Gigi Pipa di Este e Grigoris di Mestre.

Le top pizza al Taglio - tre spicchi

Le“Tre rotelle” dedicati alla pizza a taglio, primi sono “Pizzarium” di Roma (95) e “Saporè Pizza Bakery” (94) di San Martino Buon Albergo (Verona).

La stella per le pizzerie super top

Oltre a Spicchi e Rotelle, la guida Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso ha premiato con il simbolo più celebre del mondo, la stella, i locali che per dieci anni hanno ottenuto sempre tre spicchi o tre rotelle. Si tratta di sedici pizzerie al piatto (Apogeo Giovannini a Pietrasanta, Da Attilio alla Pignasecca a Napoli, Renato Bosco Pizzeria a San Martino Buon Albergo, La Divina Pizza a Firenze, La Gatta Mangiona a Roma, Libery a Torino, La Notizia a Napoli, Patrick Ricci - Terra, Grani, Esplorazioni a San Mauro Torinese, Pepe in Grani a Caiazzo, Pizzeria Salvo a San Giorgio a Cremano, Sorbillo a Napoli, La Sorgente a Guardiagrele, Lo Spela a Greve in Chianti, Starita a Napoli, I Tigli a San Bonifacio e Tonda a Roma) e di tre pizzerie al taglio (Menchetti ad Arezzo, Pizzarium a Roma e Saporè Pizza Bakery a San Martino Buon Albergo).