Marmomac, Hellas e concerti in Arena, piano anti-code della polizia locale

In vista dei numerosi appuntamenti attesi a Verona, fra concerti, incontri di calcio e fiere, la polizia locale ha predisposto un piano straordinario del traffico in vigore da oggi, 26 settembre, a venerdì 29 settembre.

Fra i principali eventi di questa settimana sono previsti: Marmomac, i concerti in Arena di Modà, Levante e dei Pooh e la partita allo stadio Bentegodi tra Hellas Verona e Atalanta. Per questo nei punti viari più sensibili saranno In servizio ogni giorno un centinaio gli agenti.

Il piano della polizia locale, che punta ad affrontare e prevenire traffico e code in città, è stato predisposto in collaborazione con Veronafiere, Comune di Verona e con gli di gestione delle autostrade A4 e A22. Previste, se necessario, deviazioni e percorsi alternativi, con azioni di intervento direttamente su tempi e sincronizzazione dei semafori. Oltre 50 telecamere daranno in tempo reale la situazione viaria alla centrale operativa e al personale in servizio lungo le principali arterie.

Dal 26 al 29 settembre, in occasione di Marmomac, saranno previsti rallentamenti e code, soprattutto nelle ore di punta quando al traffico collegato alla fiera si unirà quello consueto presente nella zona industriale, in particolare i mezzi pesanti che saranno bloccati su Viale del Lavoro per non andare ad interferire con i cantieri della filovia. La polizia locale consiglia ai cittadini di evitare l’area della Zai nelle ore di massima affluenza, dalle 8 alle 10.30 e dalle 17 alle 19, scegliendo percorsi alternativi per gli spostamenti.

Le principali modifiche alla viabilità della zona riguarderanno Viale dell'Industria. La sosta nelle zone attorno alla fiera è possibile solo per un'ora, con l’esposizione del disco orario e per periodi più lunghi solo se in possesso del permesso. Attivi nelle giornate fieristiche carri attrezzi per le rimozioni.

In collaborazione con Veronafiere è attivo un servizio di navette gratuite. Dalla stazione di Porta Nuova si arriva in fiera con percorso pedonale in 15 minuti o in navetta in 5 minuti. Il servizio navetta tra Piazza Bra, Corso Porta Nuova e fiera è attivo ogni 30 minuti dalle 8 alle 11 e dalle 15.30 alle 18.30. Dalla fiera a Piazza Bra servizio attivo dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 19. Il servizio navetta dalla stazione di Porta Nuova alla fiera è attivo ogni 30 minuti dalle 8.30 alle 18.30. Dalla fiera alla stazione servizio attivo dalle 9 alle 19. Dall'aeroporto Catullo alla fiera, navette ogni 30 minuti dalle 9 alle 18.30 e dalla fiera all'aeroporto dalle 9 alle 19.