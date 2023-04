Verona torna ad avere la sua "Panchina dell'Europa", questa volta senza sbarra antibivacco

Dopo che negli scorsi giorni alcuni ignoti avevano imbrattato, con un segnale di divieto apposto sulle caratteristiche stelle, la cosiddetta "Panchina dell'Europa" in Piazza Arsenale a Verona, nella mattinata di lunedì 3 aprile la panchina europea è stata ritinteggiata e nuovamente inaugurata. Il tutto grazie alla pronta attivazione della seconda circoscrizione e del Movimento Federalista Europeo di Verona, con il coinvolgimento in prima persona della Gioventù Federalista Europea (GFE), nonché con l'aiuto della classe III C dell'Istituto Seghetti, classe ambasciatrice del Parlamento Europeo. Alla nuova inaugurazione di questa mattina erano presenti l'assessore all'arredo urbano Federico Benini, la presidente della seconda circoscrizione Elisa Dalle Pezze e il consigliere comunale delegato alle politiche europee Giacomo Cona.

La presidente Elisa Dalle Pezze ha commentato: «In occasione dell’imbrattamento della panchina avevamo da subito denunciato il fatto che non ha rappresentato un semplice atto di vandalismo, ma una messa in discussione dei valori che l’Europa rappresenta e della nostra città in dialogo con l'Europa come spazio di opportunità, in particolare per i giovani. Per questo - ha aggiunto Dalle Pezze - ci siamo attivati fin da subito con MFE e GFE che lo scorso anno assieme alla Circoscrizione 2^ si erano fatti promotori della sua realizzazione. E la disponibilità della classe III C dell’Istituto Seghetti e del prof. Peccantini rappresentano la miglior risposta a questo gesto. Ringrazio anche l’assessore Benini che, su nostra richiesta, ha finalmente fatto rimuovere la sbarra antibivacco che lo scorso anno non avevamo ottenuto dall’amministrazione, a ulteriore conferma di un'Europa inclusiva e che riconosce i diritti inviolabili e inalienabili delle persone».

Presente lunedì mattina anche Giacomo Cona, consigliere comunale delegato alle politiche europee, il quale ha espresso soddisfazione e rivolto i suoi ringraziamenti nei confronti della GFE e delle studentesse e degli studenti della III C dell'Istituto Seghetti che si sono prontamente attivati per dipingere nuovamente la panchina. «Questa panchina si trova in un luogo della città che, storicamente, è particolarmente significativo in ambito europeo, - ha spiegato il consigliere Cona - un arsenale militare austroungarico del diciannovesimo secolo a pochi passi da uno dei più grandi castelli ghibellini d'Italia, uno spazio che ci ricorda come Verona sia stata, nella storia, crocevia d'Europa, e come lo può essere ancora oggi, con un linguaggio di inclusione, dialogo, apertura e confronto. Si avvicina la ricorrenza annuale della "Festa d'Europa", il 9 maggio, - ha poi ricordato Giacomo Cona - e la nostra città si sta preparando ad accogliere questa data con tantissime iniziative ed eventi, tra le quali anche altre panchine europee in altre zone di Verona».

A commento dell'iniziativa odierna si è espressa anche la sezione di Verona della Gioventù Federalista Europea: «Contro chi imbratta la panchina europea - si legge in una nota - rispondiamo con le immagini che arrivano dall'Ucraina e dalla Georgia, dove la bandiera europea è un sogno e una scelta, perché Europa è pace, diritti umani, libertà, uguaglianza e solidarietà. Chi non riconosce la bandiera europea e il suo significato, nega i valori fondamentali che stanno alla base della nostra società e della nostra irrinunciabile appartenenza all'Unione europea. Ma l'appartenenza europea è la nostra storia, il nostro presente e il nostro "futuro"».

In base a quanto si apprende, il prossimo appuntamento ufficiale alla "Panchina dell’Europa" in Piazza Arsenale è previsto per sabato 13 maggio 2023, al mattino, per l'appunto nell'ambito delle celebrazioni per la Giornata dell’Europa.