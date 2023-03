«Entro fine marzo le gare per affidamento dei lavori» per ospedali e case di comunità

Case della comunità e ospedali di comunità in programmazione nell'Ovest Veronese. Sono questi i principali progetti da poco presentati a Castelnuovo del Garda dall'Ulss 9 Scaligera al comitato dei sindaci del distretto 4, quello che raccoglie appunto tutti i territori della porte occidentale della provincia.

Durante l'incontro, è stato confermato che i Comuni di Villafranca di Verona, Bussolengo e Valeggio sul Mincio ospiteranno ognuno una casa della comunità entro il 2026. Queste strutture avranno una presenza medica 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con servizi diagnostici finalizzati al monitoraggio della cronicità con strumentazione diagnostica di base, servizi ambulatoriali specialistici per le patologia ad elevata prevalenza e un sistema integrato di prenotazione collegato al cup aziendale. Inoltre, altre due case della comunità saranno attivate all’interno dei centri sanitari polifunzionali di Caprino e Isola della Scala.

A Villafranca, la casa di comunità sorgerà all’interno di un nuovo stabile in Via Ospedale, vicino al Magalini, per un importo di oltre 2 milioni di euro (2.155.178,14 euro). A Bussolengo, la struttura sarà realizzata all'interno della palazzina di Via Ospedale 3, di fronte all’Orlandi, una volta completati gli interventi di riqualificazione del piano terra e di efficientamento energetico, per un importo di oltre 3 milioni di euro (3.171.013,26 euro). A Valeggio, la casa di comunità sarà attivata all’interno del centro sanitario polifunzionale e anche in questo caso gli interventi prevedono la riqualificazione di una porzione del piano terra e di efficientamento energetico, per un importo complessivo di oltre 1,1 milioni di euro (1.152.509,89 euro).

Gli ospedali di comunità nell'Ovest Veronese saranno attivati a Isola della Scala, Bussolengo, Caprino Veronese e Malcesine. A Isola della Scala, verrà ristrutturato il secondo piano del corpo nordest dell'ospedale ed eseguite opere di miglioramento antisismico ed energetico per un importo di quasi 7 milioni di euro (6.956.800,10 euro). A Bussolengo, i lavori prevedono la ristrutturazione del pianterreno e del quarto piano del monoblocco del Magalini, insieme a opere di miglioramento energetico e antisismico, per un costo complessivo di 4 milioni di euro (4.312.960,90 euro). I lavori per Caprino prevedono la ristrutturazione del secondo e terzo piano e la demolizione del quinto piano dell’ala est dell'edificio di Via Roma, oltre all’efficientamento energetico e antisismico, per un importo complessivo di circa 6 milioni di euro (6.088.071,05 euro). A Malcesine, l'ospedale di comunità sarà attivato all’interno del padiglione B dell’ospedale, dove sono previsti lavori di ristrutturazione ed efficientamento per un importo di quasi 1,5 milioni di euro (1.416.998,51 euro).

«La riforma della sanità in atto trasformerà l'assistenza territoriale e l'associazionismo medico - ha evidenziato Pietro Girardi, direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera - Le case della comunità garantiranno ai cittadini dell’ambito territoriale di poter trovare h24 un medico che risponde, anche nel caso in cui il loro dottore non sia disponibile, e anche la sera con la presenza della guardia medica. Entro fine marzo, in linea con i target prefissati, si procederà con le gare per l’affidamento dei lavori, prima di passare ai progetti esecutivi e l’avvio dei cantieri».