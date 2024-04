L'Ulss 9 annuncia il trasloco delle unità operative di Età evolutiva e Neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Legnago

L’Azienda Ulss 9 Scaligera ha comunicato che nella giornata di giovedi 11 aprile è in programma il trasloco dei servizi delle UOS Età Evolutiva e UOS Neuropsichiatria Infantile, afferenti all’Unità Operativa Complessa Infanzia Adolescenza, Famiglia e Consultori del Distretto 3. In base a quanto si apprende, tali servizi verranno spostati dall’attuale sede all’interno dell’Ospedale Mater Salutis di Legnago alla nuova sede IAF in via Marconi 8.

L’attività delle Unità operative in questione, pertanto, sarà temporaneamente sospesa nei giorni di giovedì 11 e venerdì 12 aprile, per permettere lo spostamento nella nuova sede. «Pur trattandosi di servizi ad accesso programmato, - si legge in una nota - l’Azienda Ulss 9 Scaligera si scusa con gli utenti per eventuali disagi durante i giorni del trasloco».