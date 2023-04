Mascherine in ospedale, obbligo solo in reparti, pronto soccorso e ambulatori

Come disposto dal Ministero della salute, da domani, 1 maggio, cambiano le regole per l’utilizzo delle mascherine all'interno degli ospedali.

L'obbligo di indossare i dispostivi di protezione delle vie aeree permane solo all’interno dei reparti di degenza, al pronto soccorso e dentro gli ambulatori, come misura di protezione delle persone fragili, anziane o immunodepresse. L'obbligo vale per operatori, pazienti e accompagnatori.

Non è invece più obbligatorio negli uffici e negli spazi ospedalieri al di fuori dei reparti di degenza.

L'utilizzo in ogni contesto resta, ovviamente, in vigore per tutti coloro che presentino sintomatologie respiratorie.

E l'obbligo del tampone resta per chi deve essere ricoverato, sia in urgenza che programmato.