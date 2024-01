Musei civici, cambiano le tariffe. Per i residenti accesso illimitato a 12 euro

Da febbraio, con una tessera annuale dal costo di 12 euro, tutti i residenti del Comune di Verona potranno visitare gli spazi espositivi dei Musei Civici tutte le volte che vogliono. Una novità che entrarà in vigore con il nuovo piano tariffario con cui il capoluogo si allinea alle principali città italiane. Oltre alla nuova card, infatti, il costo dei biglietti di ingresso, sostanzialmente fermo dal 2015, viene rimodulato su tre proposte di visita, che comprendono anche alcune promozioni studiate per avvicinare i residenti a Verona e tutti i giovani fino a 25 anni ai musei cittadini.

«Le nuove tariffe dei Musei Civici mirano a riequilibrare i rapporti tra siti museali fortemente turistici e realtà di grande pregio culturale da far scoprire e riscoprire a tutti i visitatori - ha dichiarato l'assessora alla cultura Marta Ugolini - Un’attenzione particolare è riservata ai giovani che godranno di particolari agevolazioni. E sono curiosa di osservare le reazioni dei veronesi all’introduzione della tessera che, con 12 euro, consente l’accesso illimitato per un anno a tutti i siti museali comunali, esclusa la Casa di Giulietta. Vogliamo promuovere un contatto frequente e ravvicinato con i musei, capace davvero di migliorare la qualità della vita dei veronesi, che non solo vivono in una città ricca di edifici e di architetture ma ora possono fruire facilmente di un patrimonio di collezioni e siti museali a dir poco straordinario».

Una delle novità che saranno introdotte è l'eliminazione del sovrapprezzo per l'acquisto online dei biglietti. Per agevolare i residenti viene attivata una nuova tessera annuale dal valore di 12 euro con cui è possibile entrare in tutti i musei e monumenti civici ad eccezione della Casa di Giulietta. Viene innalzata la gratuità che passa dai 7 anni fino a 18 anni non compiuti. Inoltre, viene riconosciuto l’ingresso agevolato per i cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Le nuove tariffe d'ingresso ai vari siti museali e monumentali vengono suddivisi in tre fasce: la prima fascia è monumentale ad alta affluenza turistica, con prezzo d’ingresso a 12 euro, per Arena e Casa Museo di Giulietta; seconda fascia per i siti museali-monumentali, con prezzo d’ingresso 9 euro, per Museo di Castelvecchio e Museo Archeologico al Teatro Romano; e terza fascia per i siti museali, con prezzo d’ingresso 6 euro, per Museo di Storia Naturale, Museo Lapidario Maffeiano, Museo degli Affresci alla Tomba di Giulietta e Galleria d’Arte Moderna. Invariata la gratuità per l’accesso alle Arche Scaligere per tutti coloro che saranno già in possesso di un biglietto d’ingresso effettuato nella stessa giornata in uno degli altri musei o monumenti cittadini.

Cambiati poi anche gli orari. È possibile visitare gli spazi museali civici dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18, con chiusura settimanale il lunedì. Le estensioni orarie riguardano il Museo di Storia Naturale, la Galleria d’Arte Moderna "Achille Forti", il Museo Archeologico al Teatro Romano, il Museo Lapidario Maffeiano, il Museo degli Affreschi "Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta, che da aprile 2023 il martedì e il mercoledì effettuano apertura al pubblico solo il pomeriggio dalle 14 alle 18. La Casa di Giulietta, fra i punti di maggior afflusso di visitatori, mantiene l’apertura dal martedì alla domenica dalle 9 alle 19. In Arena, che tornerà accessibile dal 10 febbraio al 15 marzo, l’apertura è da martedì a domenica dalle 9 alle 15.