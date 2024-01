Con oltre 700 espositori e più di 150 appuntamenti è tutto pronto per il Motor Bike Expo a Verona

Oltre 100.000 metri quadrati di esposizione, 700 espositori distribuiti in 7 padiglioni, 6 aree esterne che ospitano gare, spettacoli, esibizioni e che vedranno protagonista soprattutto il pubblico, un programma con oltre 150 appuntamenti, eventi, incontri. Da venerdì 19 a domenica 21 gennaio 2024, nel quartiere fieristico di Veronafiere, Motor Bike Expo dà il via alla stagione dedicata alla passione per la moto. Il Salone internazionale del motociclista taglia le sedici edizioni alla Fiera di Verona, in coincidenza con i 30 anni di attività fieristica dei suoi ideatori: Paola Somma e Francesco Agnoletto.

Motor Bike Expo si conferma punto di riferimento e di ritrovo invernale per gli appassionati delle due ruote; non un salone tradizionale, ma una festa dei motociclisti che sanno di trovare in tutti i settori espositori che condividono la propria passione e che sono pronti a raccontare le proprie creazioni, novità, progetti, idee. L’edizione 2024 della manifestazione è stata presentata questa mattina a Verona dai vertici di Veronafiere, Federico Bricolo (presidente) e Maurizio Danese (amministratore delegato), insieme agli organizzatori, Francesco Agnoletto e Paola Somma.

Danese: «Nel 2023 il settore in Italia è cresciuto del 14,9%»

Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, ha commentato: «Motor Bike Expo si conferma un punto fermo che inaugura ogni anno il nostro calendario fieristico. I numeri in crescita di questa edizione, a livello di quantità, qualità e internazionalità degli espositori ancora una volta ribadiscono il successo di un format che è merito dell’incontro di due fattori: la passione e le grandi capacità degli organizzatori, Francesco Agnoletto e Paola Somma, e la struttura di Veronafiere che, insieme alla città e al territorio, rappresenta la dimensione più ideale dove Motor Bike Expo può svilupparsi». Gli ha quindi fatto eco Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere: «L’edizione 2024 di Motor Bike Expo si apre in un contesto economico favorevole per il comparto delle moto: nel 2023 il settore in Italia è cresciuto del 14,9%, con un totale di oltre 145mila mezzi immatricolati. In questo scenario, la rassegna di cui Veronafiere detiene il 50% del marchio, occupa un ruolo strategico come primo evento internazionale dell’anno dedicato ai motociclisti a 360° e leader mondiale del segmento custom, capace di individuare le tendenze e di orientare le scelte dei consumatori».

Paola Somma, co-founder e direttore commerciale di MBE, ha poi dichiarato: «MBE cresce ancora ed incrementa anno dopo anno il numero degli espositori, allargando il confine oltre il continente europeo. Gli espositori diretti presenti sono più di 700, con un incremento anche sull’area espositiva superiore all’11% Un dato significativo sia per la quantità che della qualità della proposta, che è frutto del nostro lavoro di scouting su tutti gli scenari del motociclismo internazionale. Nell'agenda dei grandi marchi mondiali Motor Bike Expo significa uno straordinario test, una verifica fondamentale delle scelte produttive che accompagneranno l'intera stagione di vendita. Il nostro pubblico è comunità di fan, non virtuali, ma un vero e proprio movimento di affezionati. MBE è un appuntamento immancabile per i motociclisti, una data importante a cui non vogliono mancare e ci tengono a farcelo sapere, proprio come si fa tra amici».

Francesco Agnoletto, Ceo e co-founder di Motor Bike Expo, ha aggiunto: «Motor Bike Expo 2024 può essere interpretato e sintetizzato nella presenza di espositori che realizzano veicoli e componenti straordinari, espressione di genio, di creatività, di passione. Intendo artigiani e professionisti entusiasti e, come tutti i nostri espositori, disponibili ad incontrare il pubblico, a raccontare le loro realizzazioni, a trasmettere le loro emozioni. Io, come visitatore, come appassionato, mi aspetto questo da MBE, una fiera “viva” che regali vibrazioni: pensiamo, anche per l’edizione 2024, di aver raggiunto questo obiettivo. La situazione del mercato-moto è molto positiva, sarebbe bello se l’onda di questa forte ripresa raggiungesse anche gli adolescenti: la moto corrisponde ad uno stile di vita sano, avvicina all’ambiente e porta alla socialità, per i più giovani potrebbe rappresentare una svolta verso stili di vita più equilibrati».

Cosa trovare al Motor Bike Expo 2024

La produzione di serie, con la presenza oltre 20 case motociclistiche in veste ufficiale, tantissimi produttori e distributori di abbigliamento ed accessori per il motociclista e la sua moto. Il panorama custom internazionale al gran completo, con grandi firme delle personalizzazioni provenienti da tutto il pianeta e le loro realizzazioni, sempre più al confine tra meccanica e arte. Lo sport motociclistico, in tutte le sue declinazioni, raccontato attraverso le voci dei protagonisti (piloti, team, promoter e organizzatori), in una fitta serie di premiazioni e presentazioni.

Il mototurismo, fenomeno che rende i viaggiatori su due ruote sempre più protagonisti di Motor Bike Expo, presenti a Verona per conoscere e programmare le prossime avventure in ogni angolo d’Italia e del globo. Lo spettacolo, nelle grandi aree esterne, con esibizioni, gare e la possibilità per il pubblico di provare dal vivo molte novità. Tutte le nuove tendenze, con un’attenzione particolare alla mobilità, alla sostenibilità ambientale e soprattutto alla sicurezza dei motociclisti. Incontri, racconti, testimonianze, area shopping ed il parcheggio gratuito riservato a chi arriverà in moto a Veronafiere.

Da segnalare due anteprime mondiali assolute, per cui Bmw Motorrad ha scelto MBE (Bmw R 12 e Bmw R 12 nineT e una personalizzazione su base R 18, ad opera di un importante customizer statunitense), al pari di Suzuki, che presenta, in anteprima nazionale, tre versioni inedite ed esclusive. Questo (e ancora altro) è Motor Bike Expo, il salone pensato per i motociclisti, che amano ritrovarsi in fiera, a gennaio, per scoprire le novità dell’anno appena iniziato, programmare i propri acquisti, i viaggi, la partecipazione alle competizioni. A testimoniare lo straordinario successo di questa fiera sono i numeri: 160.000 visitatori nel 2023 ma anche circa 200.000 tra follower e contatti, sui social e con i media, oltre 1 milione e mezzo di visite al sito web, grazie ad una produzione di informazioni e contenuti che non si ferma mai durante l’anno.

Show continui nelle aree esterne

Nelle grandi aree esterne di MBE il pubblico potrà ammirare esibizioni mozzafiato e autentiche gare, partecipare a corsi di guida e provare nuovi modelli, con i demo ride. Nella Liqui Moly Arena si esibiranno i migliori stuntman d’Europa, impegnati nell’attesissimo “International stuntmen contest”. La nuova pista di off-road, titolata Yamaha Arena, ospiterà un calendario fitto di appuntamenti per gli amanti delle ruote tassellate. Tra questi, sabato 20 gennaio, attesissimo lo Swank Rally Winter Edition, gara regolaristica in formula “gentleman” per gli appassionati più “cool” dell’off-road. Per tutti e tre i giorni sarà possibile provare i nuovi modelli delle eBike Yamaha, nelle versioni city bike, gravel e montain bike.

Nelle altre aree, corsi per bambini, tenuti dall’Istruttore di Federmoto ed ex-campione di velocità Gianluca Nannelli, e per le donne, con istruttore l’amato ex-iridato Marco Lucchinelli. Per chi vuole provare i nuovi modelli, saranno a disposizione del pubblico i demo ride di Harley-Davidson, delle moto elettriche Talaria e di Retrokit, quest’ultimo produttore di Vespa riconvertite a trazione elettrica. Nell’Area Drifiting, tre giorni di spettacolo con il Drift Show di Area 51, dove tantissimi equipaggi si sfideranno e delizieranno il pubblico con incredibili derapate e burnout. Dell’Area Freestyle sarà protagonista Vanni Oddera con la sua crew Daboot, sempre impegnato anche sul fronte della solidarietà. Infine, nell’Area Jeep, le spettacolari attività della Jeep Experience, aperte alla partecipazione del pubblico.

Un'area per gli amanti della Vespa

MBE 2024 diventerà anche un imperdibile appuntamento per gli amanti della Vespa, mezzo che ha rivoluzionato la mobilità degli italiani, iconica espressione di genio, creatività e capacità industriale. Sarà allestita un’area espositiva dedicata ai modelli e alla cultura Vespa anni ’80, con pezzi di particolare pregio, e si potrà dare forza alla campagna “Vespa patrimonio culturale italiano” che, attraverso una grande petizione popolare (che si potrà sottoscrivere anche in fiera), chiede che la Vespa del ‘900 riceva la tutela dello Stato e non subisca, come veicolo storico, limitazioni alla circolazione.

Motor Bike Expo per la parità di genere

Numerose - e di rilievo - sono anche nell’edizione 2024 MBE, le attività rivolte all’emisfero femminile, oltre ai già citati corsi di guida, tenuti da Marco Lucchinelli. Iniziativa inedita, targata MBE, è “Women Power”, attesissima serie di talk con donne protagoniste del mondo della moto (imprenditrici, pilotesse, creator, influencer e professioniste delle due ruote), condotti dalla ex-pallavolista, campionessa del mondo 2002, Rachele Sangiuliano. Appuntamenti venerdì 19 alle 11 e alle 14 al Talk Stage, pad. 5. Di rilievo, nel settore racing, le premiazioni del Campionato Italiano ed Europeo femminile di velocità (sabato 20, lore 10.30, pad. 7, Sport Stage). Saranno presenti le organizzatrici del Women Motor Bootcamp (pad. 4), raduno nazionale che ogni anno, in una diversa location, offre a donne e ragazze la possibilità svolgere attività motoristiche normalmente riservate solo agli uomini, sotto la guida di istruttori.

MBE 2024 costituirà poi un’opportunità per la comunità LOH (Ladies of Harley) di ritrovarsi. In quattro anni le LOH hanno raddoppiato il proprio numero, come ha dimostrato il meeting svoltosi ad ottobre scorso, a Bologna, a cui hanno preso parte ben 800 hoggers, ovvero motocicliste che usano una Harley-Davidson. Questa partecipazione riflette la crescita delle realtà femminile biker in Italia e sottolinea la coesione che è insita nei gruppi che si riconoscono nel marchio H-D. Le LOH sono impegnate anche sotto il profilo della solidarietà: la manifestazione di Bologna è coincisa con una raccolta di fondi devoluti, attraverso la vendita di una t-shirt celebrativa, alla Fondazione Veronesi per la ricerca scientifica sui tumori tipicamente femminili.

Il mototurismo

Nel padiglione 7 troverà ampio spazio il settore del turismo in moto, attività verso la quale MBE ha dedicato, per primo, grande attenzione, riconoscendone le potenzialità e le prospettive di crescita. L’area MB Travel è dedicata a tutti gli operatori del settore turistico che intendono offrire i propri servizi al grande pubblico dei motociclisti. Tour operator, agenzie di viaggi in moto, strutture ricettive - come hotel, camping, bed & breakfast attrezzati - ma anche moto club e località che operano nel segmento del turismo, quanto mai vitale per l’economia italiana. Tra le massime istituzioni che aderiscono, anche la Regione Veneto (pad. 6), presenza abituale a MBE, che ogni anno propone i suoi apprezzatissimi itinerari per i mototuristi insieme a formule di accoglienza che rendono ancor più intensa l’esperienza di viaggio.