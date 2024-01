Show, adrenalina, esibizioni freestyle e passione per le due ruote: torna a Verona il Motor Bike Expo

Torna a Verona dal 19 al 21 gennaio 2024 il Motor Bike Expo. A Veronafiere saranno presenti i maggiori produttori di moto, accessori e abbigliamento, che presenteranno in fiera le ultime novità e innovazioni del settore delle due ruote. Ma non aspettatevi un salone tradizionale, questa è infatti anziutto la festa dei motociclisti! Dove si respira la passione a 360 gradi: si potranno ammirare gli ultimi modelli, le moto classiche, quelle personalizzate, per la pista e per viaggiare.

Ma non solo, ci stanno tantissimi show e adrenalina con spettacoli di freestyle, stuntman, una vera pista da enduro e una da drifting, oltre a corsi di guida e test per il pubblico, sia a due che a quattro ruote. Completano l’offerta interessanti talk sui palchi, workshop per gli studenti e personaggi da incontrare tra i 7 padiglioni, con oltre 700 espositori e 100 mila metri quadrati di esposizione.

Motor Bike Expo si conferma dunque anche quest'anno il punto di riferimento ed il ritrovo per tutti gli appassionati delle due ruote. La produzione di serie, con la presenza di 19 case motociclistiche in veste ufficiale, tantissimi produttori e distributori di abbigliamento ed accessori per te e la tua moto. Il panorama custom internazionale al gran completo, con grandi firme provenienti da tutto il pianeta e le loro realizzazioni, sempre più al confine tra meccanica e arte.

Spazio anche allo sport motociclistico, in tutte le sue declinazioni, praticato nelle aree esterne e raccontato attraverso le voci dei protagonisti (piloti, team, promoter e organizzatori), in una fitta serie di premiazioni e presentazioni. Il mototurismo, fenomeno che rende i viaggiatori su due ruote sempre più protagonisti di Motor Bike Expo, a Verona alla ricerca delle prossime avventure in ogni angolo d’Italia e del globo.