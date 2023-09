Festa degli Anziani in Via Sottoriva, strada chiusa e divieto di sosta

Domenica 10 settembre torna in Via Sottoriva la giornata di festa dedicata agli anziani.

Per consentire la realizzazione in sicurezza della manifestazione, l’area sarà pedonalizzata con il divieto di transito e di sosta dalle 9 alle 19. E dovranno essere completamente liberati dalle auto in sosta ambo i lati di Via Sottoriva, nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Ponte Nuovo e Via Don Bassi.

Per quanto riguarda la viabilità, invece, sarà istituito il divieto di circolazione sempre in Via Sottoriva, nel tratto tra Via Don Bassi e l'intersezione con Via Ponte Nuovo, e in Vicolo Due Stelle, nel tratto tra le intersezioni con Via Sottoriva.

L’iniziativa, giunta alla 30esima edizione, è organizzata da Verocentro in collaborazione con il Comune, la prima circoscrizione e le associazioni di volontariato, con il sostegno di Agsm-Aim, Veronamercato, Banca di Credito Cooperativo di Verona e Vicenza, Fondazione Cattolica e di numerose realtà del territorio. L’evento gode inoltre del patrocinio della Regione Veneto e dell’Ulss 9 Scaligera nell’ambito del progetto regionale "Turismo sociale e inclusivo".

Un'occasione di festa che avrà il suo momento clou nel pranzo con prodotti tipici del territorio, allestito sotto i portici e offerto dai ristoranti e dai locali presenti in Via Sottoriva e che proseguirà con balli e canti intonati dai volontari e dagli stessi partecipanti.