A Verona "M'illumino di meno", Ferrari: «Inizia un percorso di sensibilizzazione dei cittadini»

«Informare il più possibile la cittadinanza per garantire un uso sempre più consapevole dell’energia». È questo l'intento annunciato dal Comune di Verona in occasione di "M’illumino di meno" 2024, Giornata nazionale del risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. In città si passa dunque all’azione con l’avvio di quello che da Palazzo Barbieri definiscono «un piano di intervento volto ad accrescere nella comunità veronese la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse».

Oltre al "silenzio energetico" nazionale previsto venerdì 16 febbraio, a cui Verona aderisce dalle ore 19 alle 20 con lo spegnimento della Gran Guardia e di Palazzo Barbieri, per l’edizione 2024 prenderanno avvio nuove azioni di sensibilizzazione, dando attuazione concreta ad alcune delle proposte del decalogo di "M'illumino di meno".

Online il nuovo Sportello Energia Verona

Secondo quanto viene riferito dal Comune, attraverso lo Sportello Energia Verona è possibile ottenere informazioni, anche personalizzate, sulla riqualificazione energetica degli edifici, gli incentivi, le normative, gli impianti a energia rinnovabile, la mobilità elettrica, il risparmio energetico e la lettura dei propri consumi, nonché sui gruppi di autoconsumatori e sulle comunità energetiche. L'implementazione di questo servizio è una delle azioni del PAESC, il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima, iniziativa avviata dal Comune per ridurre le emissioni di anidride carbonica del territorio comunale del 40% entro il 2030.

Il nuovo servizio sarà illustrato all’incontro pubblico informativo programmato lunedì 26 febbraio, alle 20.30 nella sala Conferenze del Centro Tommasoli via Perini nella Circoscrizione 6^. La serata sarà dedicata ai temi energetici e alla comprensione delle bollette di luce e gas. L’evento si svolge con la collaborazione del personale qualificato di Aess – Agenzia per l’energia e lo Sviluppo Sostenibile.

Venerdì 16 febbraio, alle 17.30, nella sede della Circoscrizione 7^ in piazza Madonna di Campagna, si terrà invece l’incontro sul cambiamento climatico e la transizione energetica. Le iniziative sono state illustrate questa mattina dall’assessore all’Ambiente e Transizione ecologica Tommaso Ferrari. Presenti Carlo Nenz della Direzione Ambiente del Comune di Verona, la presidente Circoscrizione 6^ Rita Andriani e per AESS – Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile Marco Costa e Lisa Colmetti.

«"M’illumino di meno" ci ricorda ogni anno l’importanza dell’impegno costante per il risparmio energetico e l’uso consapevole della risorsa energetica in favore di stili di vita sostenibili - ha dichiarato l’assessore Tommaso Ferrari -. Parlarne e diffondere fra i cittadini e le cittadine le informazioni è fra i punti essenziali per avviare un vero percorso di rinnovamento in tal senso. Quest’anno oltre a spegnere l’illuminazione daremo il via ad un percorso di comunicazione e condivisione con la cittadinanza sulle tematiche energetiche e del risparmio, inclusa l’importanza di sapere leggere le voci di spesa della bolletta. Sarà un momento di sensibilizzazione, ma anche l’occasione per intraprendere azioni concrete mediante una vera e propria programmazione che coinvolga direttamente i veronesi. Essenziale il nuovo Sportello Energia, attualmente uno strumento per dare informazioni online, che vogliamo rende in futuro sempre più strutturato, così come il progetto della comunità energetica in 6^ Circoscrizione. Una gestione programmata e responsabile della parte energetica delle abitazioni è fondamentale non solo per il raggiungimento degli obiettivi di target della riduzione della CO2, ma anche per migliorare le condizioni di vita di cittadine e cittadini».

«Lo Sportello Energia rappresenta un’azione virtuosa prevista nel Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima - PAESC per la città di Verona. - ha quindi spiegato Carlo Nenz -. Lo Sportello assolve prioritariamente ad una funzione informativa sulle azioni e incentivazioni esistenti e di orientamento, tra le tante possibili, a quelle più adatte alla specifica situazione evidenziata dai cittadini. Non ha le caratteristiche di una vera e propria consulenza che solo dei professionisti potrebbero fornire, ma può aiutare a comprendere in quale direzione orientare il successivo sviluppo di un progetto o di un comportamento».

Il decalogo di M'illumino di meno

Buone abitudini per il risparmio energetico e uno stile di vita sostenibile: