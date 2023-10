Al Mercato della Terra Slow Food di Sommacampagna saranno ospiti 25 studenti internazionali dell'università di Hospitality Management

Il primo weekend di novembre, in concomitanza con il Mercato della Terra Slow Food, Sommacampagna si appresta ad accogliere una classe di 25 studenti internazionali dell'EHL Campus Passugg, prestigiosa Università di Hospitality Management con sede in Svizzera che fa parte di quello che è considerato il primo gruppo al mondo nell’istruzione dell’ospitalità. Il Comune di Sommacampagna sarà quindi, per il terzo anno consecutivo, protagonista dell’esperienza di viaggio ideata dal docente di Arti Culinarie dell'EHL Campus Passugg e dall'associazione Slow Food Verona Ovest con lo scopo di permettere agli studenti di immergersi nel mondo Slow Food, visitando alcune realtà che ne sposano la filosofia.

Dal 3 al 5 novembre, gli studenti scopriranno aziende e prodotti tipici di Sommacampagna e della Valpolicella accompagnati da Flavio Marchesini e Cristina Piazza, responsabili di Slow Food di Verona Ovest e curatori dei due Mercati Slow Food di Sommacampagna e San Floriano. Venerdì 3 novembre è prevista la visita alla Dispensa di Sapori Agriform, dove i giovani potranno ammirare le migliaia di forme di Grana Padano e Parmigiano Reggiano custodite in uno dei caseifici più grandi d'Italia e assistere all'arte del taglio di una delle forme. Dopo aver pranzato degustando diverse varietà di formaggi locali, partiranno per la Valpolicella in direzione del Frantoio Guglielmi a Fumane e la sera degusteranno una cena con i prodotti di alcune aziende che partecipano al Mercato della Terra, come quella di Valentino Marconi con la tradizionale proposta di porchetta e tastasal.

Trascorso il sabato tra Valpolicella e centro storico di Verona, domenica 5 novembre, gli studenti torneranno a Sommacampagna e saranno accolti nella Sala degli Affreschi del Municipio dal vicesindaco Giandomenico Allegri cha ha dichiarato: «Oltre all’orgoglio per il successo di questo Mercato Slow Food che ha da poco festeggiato i 5 anni e che è stato il primo realizzato in Veneto, si aggiunge in questa occasione la soddisfazione di essere scelti come meta del viaggio studio di questi giovani che rappresentano il futuro dell’ospitalità e che avranno l’occasione di conoscere la qualità e la stagionalità dei nostri prodotti ma anche la storia e al contempo la ricerca, la passione e il sacrificio che si celano dietro le eccellenze dei nostri territori».

La classe verrà quindi accompagnata a visitare e a fare la spesa al Mercato della Terra Slow Food che, ogni prima domenica del mese, anima la piazza alberata del centro storico del paese con una quarantina di piccoli produttori e artigiani del cibo. Tra le primizie autunnali, ci saranno castagne, caldarroste, zucca fresca e fritta. Mentre l’azienda "Tartufi Bertani" si presenterà con alcuni dei propri lagotti romagnoli per offrire agli studenti la straordinaria possibilità di sperimentare una ‘caccia al tartufo’ nei giardini della piazza. Terminata la spesa tra le bancarelle del Mercato, i 25 ragazzi e ragazze si recheranno alla Pizzeria "Punto e a Capo" dove il titolare, esperto pizzaiolo napoletano, spiegherà come preparare l'impasto della pizza per poi metterli alla prova con la preparazione della sfoglia, il condimento, la cottura nel forno a legna e, ultimo ma non meno importante, l’assaggio delle loro creazioni. E con questo intenso finale, si concluderà il loro viaggio di studio, in attesa di una nuova classe di 34 studenti internazionali a maggio 2024.

Come di consueto, il Mercato della Terra si svolgerà domenica 5 novembre dalle 9 alle 13 e sarà caratterizzato dal ritorno, oltreché della già menzionata azienda "Tartufi Bertani", dell’azienda veronese "Cioccolato Zambaldo" con la proposta di varie tipologie di cacao e prodotti artigianali e del Presidio Slow Food della farina Mais Biancoperla dell’azienda agricola "Le Barbarighe" di S. Martino di Venezze. Complice la chiusura della stagione estiva in alpeggio, un altro gradito ritorno è quello di Andrea Bezzi dalla Valle Camonica, con i formaggi biologici a latte crudo da brune alpine, tra i quali il formaggio Silter, presidio Slow Food. Mentre un nuovo ingresso tra i presidi Slow Food è quello di Cristina Ferrarini con la lana di pecora brogna, razza autoctona dei Monti Lessini. Non mancheranno le prelibatezze per gli amanti dello street food con le caldarroste di San Mauro di Saline, gli arrosticini di pecora dell’azienda veronese "Ca’ del Vento", il Tiròt di Felonica e la zucca fritta a forma di chips dell’azienda mantovana "Corte Lidia". Nell’occasione del Mercato della Terra saranno eccezionalmente aperte al pubblico le pregevoli Chiese di Sant’Andrea e di San Rocco.