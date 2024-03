Medico di base in pensione a Sorgà. «Circa 1.500 cittadini privi di servizio»

La provincia di Verona continua a fare i conti con la difficoltà di trovare sostituti ai medici di base che vanno in pensione. A febbraio è arrivato al pensionamento Tiberio Posteri, uno dei due medici di famiglia al servizio del territorio di Sorgà. «E ora sono circa 1.500 i cittadini che sono rimasti privi di un servizio fisso ed essenziale», ha fatto sapere la consigliera regionale del Partito Democratico Anna Maria Bigon, la quale ha presentato un'interrogazione alla Regione Venete per sapere cosa intende fare l'ente per far fronte a questa emergenza.

«Ad aggravare la situazione - ha aggiunto la consigliera Bigon - Sono le carenze del servizio di trasporto pubblico, non in grado di garantire un collegamento costante con i Comuni vicini. L'amministrazione comunale si è prontamente attivata presso l’Ulss per arrivare in tempi rapidi ad una soluzione, anche favorendo la predisposizione di un servizio di medicina distrettuale presso l’ambulatorio ospitato nel parco comunale La Saggina. È indispensabile che dai vertici regionali giunga una risposta chiara».

Una risposta attesa anche dal vicesindaco di Sorgà Mario Sgrenzaroli. «Purtroppo Sorgà è collocata in posizione periferica rispetto ad ospedali e pronto soccorso ed i mezzi pubblici non sono in grado di sopperire alla richiesta degli anziani che si devono spostare per visite specialistiche ed esami - ha spiegato Sgrenzaroli - L'Auser locale è la nostra ancora di salvezza con 5 auto e oltre 20 volontari attivi ed aiuta molto a limitare i gravi disagi. Volontari che percorrono 62mila chilometri all'anno. Ma servono risposte concrete per porre rimedio a questa difficile condizione».