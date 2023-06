Mantovanelli eletto vicepresidente dell'associazione europea dei gestori idrici

Roberto Mantovanelli è stato eletto vicepresidente di Aqua Publica Europea (Ape), l'associazione che riunisce i gestori idrici europei a proprietà pubblica. Il board di Ape lo ha eletto durante l'assemblea generale che si è svolta nella Biblioteca Capitolare di Verona.

Quarantatre anni, una laurea in ingegneria gestionale, componente della giunta esecutiva di Utilitalia, Mantovanelli è dal maggio 2018 presidente di Acque Veronesi. Dall’agosto del 2019 fa parte del management di Aqua Publica Europea come delegato di Viveracqua, il consorzio che riunisce i gestori dell’idrico integrato del Veneto. «Ringrazio il presidente Van Nuffel e i colleghi del board della fiducia per questo ruolo prestigioso - ha commentato Mantovanelli - Ape è l’associazione che riunisce i gestori idrici europei a proprietà pubblica e ha come obiettivo quello del confronto e della condivisione delle migliori pratiche, sia a livello di governance che a livello tecnologico. Non essendoci competizione tra gestori, si tratta di un’importante possibilità che vogliamo impegnarci a valorizzare. Altro punto centrale dell’attività in Ape è quella di portare i nostri contributi direttamente a livello della Commissione Europea in merito alle direttive comunitarie, che sempre di più influenzano l’operato futuro di noi gestori».

Al seminario tecnico che si è svolto nella Biblioteca Capitolare hanno preso parte oltre 160 tra rappresentanti e tecnici di società idriche, docenti e alti funzionari istituzionali in rappresentanza di paesi europei ed extraeuropei, oltre che rappresentanti della Commissione Europea. «Il trattamento delle acque reflue è essenziale per proteggere lo stato ecologico di fiumi, mari ed ecosistemi - ha spiegato il presidente di Ape Bernard Van Nuffel, presidente di Vivaqua, il gestore idrico di Bruxelles - L'adozione di un approccio circolare in questo settore offre reali opportunità nei settori della minimizzazione dei rifiuti, dell'agricoltura sostenibile e della produzione di energia. L’approccio circolare richiede però un complesso mix di quadro normativo adeguato, innovazione e coordinamento efficace tra i diversi settori e le parti interessate». Ed è di questo che si è parlato durante l'assemblea di Verona.

Dell’evoluzione degli impianti di depurazione ha parlato David Bolzonella, a capo della sezione di impianti chimici del dipartimento di biotecnologie dell'università di Verona e tra i massimi esperti europei del settore. «Oggi non abbiamo più semplici depuratori ma vere proprie bio-raffinerie in cui accanto all’acqua, che è il bene primario recuperabile e riutilizzabile dal trattamento dei reflui fognari, si vanno a recuperare energia, attraverso il metano prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione, e alcuni materiali, quali ad esempio i nutrienti, soprattutto azoto e fosforo, ma anche la cellulosa e le bioplastiche, che possono essere riutilizzati nelle industrie di settore. Per rendere possibile tutto ciò occorrono alcuni imprescindibili elementi: processi e tecnologie innovativi, sviluppati attraverso l’interazione tra il mondo delle ricerca e dell’università e le aziende del ciclo idrico integrato. Inoltre serve anche un supporto economico e legislativo che accompagni questo cambio di paradigma e renda questi nuovi prodotti accettabili dal mercato. Tutti questi nuovi prodotti, infatti, necessitano di normative chiare e standard definiti per farli rientrare nel mondo produttivo e renderli accettabili socialmente, da imprese, agricoltori e consumatori».

E con le sue parole, il segretario di Ape Milo Fiasconaro ha voluto risaltare l’importanza di decidere un percorso condiviso per accelerare gli approcci circolari in favore non solo dell’ambiente ma anche del necessario recupero di risorse critiche, come il fosforo. «La valutazione della direttiva sui fanghi di depurazione, appena pubblicata dalla Commissione Europea, indica che in Italia la messa in discarica è ancora l'opzione di gestione più utilizzata, nonostante il suo costo ambientale e la conseguente perdita di nutrienti preziosi - ha dichiarato - Abbiamo però importanti competenze, scientifiche e industriali, nei nostri territori e proprio sulla base di queste e delle conoscenze che la scienza ci può offrire è tempo di mobilizzare queste risorse per accelerare il nostro passaggio ad una economia circolare, che tuteli salute, ambiente e possibilità di sviluppo economico dei territori».

La due giorni veronese dei gestori idrici europei si conclude oggi, 30 giugno, con la visita alla centrale idrica di Lonigo, che fornisce acqua a 24 comuni divisi in tre province (Verona, Vicenza e Padova). «Uno degli impianti maggiormente all’avanguardia non solo del Veneto ma d’Europa - ha spiegato Pierpaolo Florian, direttore di Alto Trevigiano Servizi - Un evento che è stato occasione di ulteriore crescita per noi e per i gestori europei, che vedono il Veneto come un modello da prendere come esempio».