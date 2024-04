Maltempo rovina Pasqua dei turisti, in calo rispetto all'anno scorso

Festività pasquali con meno turisti nella città di Verona. Il maltempo ha sicuramente sfavorito l'arrivo di visitatori nel capoluogo, dove gli alberghi hanno avuto più stanze vuote rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Comunque, come riportato da Ansa, durante queste festività, gli alberghi del centro storico hanno avuto un'occupazione di stanze superiore all'80%, mentre nelle altre zone l'occupazione è stata del 70%.

E per mantenere alta l'offerta culturale di Verona, il Comune ha tenuto aperto Musei Civici e Arena nel giorno di Pasqua. E apertura straordinaria anche oggi, nel Lunedì dell'Angelo, anche se il lunedì sarebbe giorno di chiusura settimanale. Anche oggi sono quindi aperti i luoghi della cultura veronese e, fino a domani, l'ingresso alla Casa e al Cortile di Giulietta saranno solo dal Teatro Nuovo. Mentre su Via Cappello rimane l'uscita, in modo da evitare code.