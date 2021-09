Nubifragio di agosto: c'è tempo fino a metà settembre per chiedere il risarcimento dei danni

I rimborsi possono essere richiesti sia per danni a strutture private sia per quelli ad attività economiche

I cittadini del Comune di Verona che hanno subito danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche di lunedì 16 agosto 2021, hanno tempo fino al 15 settembre per compilare e trasmettere i modelli specifici con le richieste di risarcimento necessarie per la ricognizione regionale.

La Regione Veneto ha infatti decretato lo stato di crisi e ha pubblicato sul proprio portale, a questo LINK, la modulistica e le istruzioni per la compilazione delle richieste di risarcimento danni. Tutta la documentazione è reperibile anche sul sito del Comune di Verona.

I rimborsi possono essere richiesti sia per danni a strutture private sia per quelli ad attività economiche. I cittadini sono invitati a compilare e a trasmettere i modelli: scheda B per il “Ricognizione patrimonio privato” - scheda C per le “Ricognizione attività economico-produttive”.

Le schede complete di eventuali allegati e sempre corredate dalla fotocopia del documento di identità devono essere compilate e consegnate al Comune di Verona attraverso una delle seguenti modalità: a mano presso lo sportello Protocollo del Comune (ingresso di Palazzo Barbieri) che ne rilascerà ricevuta; spedite via posta elettronica certificata a protezione.civile@pec.comune.verona.it.

Ulteriori informazioni si possono chiedere ai numeri 045/8052113 e alla sede della Protezione Civile Comune di Verona presso il Quadrante Europa, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.