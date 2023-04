Lavori per estendere la rete acquedottistica di Legnago: «Acqua controllata e di qualità»

Con il via libera ai lavori nella frazione di Canove, la rete acquedottistica di Legnago è vicina all’essere completata. Altri 2,66 chilometri di condotte che nei prossimi mesi verranno posate nelle vie Livello, Isernia e Palù, quarto step dell’ambizioso progetto da oltre 4,5 milioni euro avviato negli anni scorsi che ha visto nel tempo interventi mirati nelle aree maggiormente urbanizzate come San Pietro, Torretta, Vigo, Terranegra e allargati ora alla frazione di Canove.

«Estendere la rete acquedottistica è sinonimo di garanza di acqua controllata, di qualità e di un servizio efficiente», spiega il presidente di Acque Veronesi Roberto Mantovanelli che fornisce alcuni dettagli sulla nuova infrastruttura: «Con questo intervento razionalizziamo le infrastrutture già esistenti, dismettiamo un vecchio tratto di rete, inutilizzato da molti anni e posiamo nuove condotte da 100 millimetri con il materiale ad oggi più performante, la ghisa. Gli abitanti interessati dai lavori sono circa 250 per un centinaio di possibili nuove utenze. L’investimento è di circa 600 mila euro, grazie alla sinergia con il comune di Legnago interamente destinato all’estensione dell’acquedotto». Un particolare di non poco conto perché in questi casi è prassi per gli enti chiedere al gestore con il budget previsto di provvedere anche alle successive asfaltature. «Il comune di Legnago - conclude Mantovanelli - ha invece scelto di andare avanti il più possibile con l’estensione della rete, raggiungendo più abitanti possibili e prendendo a proprio carico il costo delle asfaltature».

Soddisfazione per l’intervento viene espressa dal sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti: «Risolverà in gran parte i problemi di mancanza dell’acquedotto nella frazione di Canove - spiega -. Sappiamo che in questa zona esiste da sempre un problema di presenza di arsenico e non solo nelle falde acquifere e di fatto questo permetterà a decine di famiglie di allacciarsi all’acquedotto comunale con garanzia di un servizio efficiente di acqua controllata e di qualità».

Ringrazia Acque Veronesi sottolineando la collaborazione con l’amministrazione e gli uffici tecnici comunali anche l’assessore ai lavori pubblici e vicesindaco di Legnago Roberto Danieli: «Ritengo sia un progetto che va finalmente a risolvere alcune problematiche lamentate dai nostri cittadini residenti soprattutto nella frazione di Canove. Gran parte delle opere sono previste proprio in questa frazione. Inoltre, sono in previsione altri interventi attesi da anni e molto importanti per il nostro territorio, come il nuovo bypass per attraversare l’Adige collegando in due punti la rete a destra e a sinistra del fiume e nel prossimo quadriennio la sistemazione della rete fognaria nel quartiere di Porto, oggetto di grosse problematiche in caso di bombe d’acqua»

Al termine dei lavori, che partiranno non appena concluso l’iter della gara, presumibilmente tra fine maggio e l’inizio di giugno e dureranno da cronoprogramma circa sei mesi, i chilometri di rete gestiti da Acque Veronesi nel territorio di Legnago saranno 300: circa 160 di acquedotto e circa 140 di fognatura.