Lavori di Acque Veronesi in centro città e altri due interventi sulle strade della Provincia

Martedì è stata chiusa al traffico veicolare, fino a giovedì 7 dicembre, via Cairoli, a Verona, nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Viviani e piazza delle Erbe. Acque Veronesi infatti informa che una squadra di operatori è al lavoro dalla giornata di lunedì per un intervento urgente di riparazione al collettore fognario ammalorato.

La Provincia di Verona invece ha comunicato l'istituzione temporanea del senso unico alternato di circolazione e la riduzione del limite di velocità a 30 chilometri orari, fino al 29 dicembre, lungo un breve tratto della Sp 48a “di Asparetto'”, nel comune di Cerea. Provvedimenti necessari per consentire la posa di linee elettriche.

Inoltre è stata sospesa temporaneamente, fino all'11 dicembre, la circolazione lungo un tratto della sp 7a "di Cicogna" nel territorio di Cologna Veneta. La limitazione è necessaria a consentire l'esecuzione dei lavori per la posa di una passerella, nell'ambito del progetto della pista ciclopedonale Treviso-Ostiglia, per conto di Veneto Strade.