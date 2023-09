IT alert in Veneto, Zaia: «Domani tutti riceveranno un messaggio di test del nuovo sistema di allerta pubblica»

Per le ore 12 del 21 settembre è prevista la sperimentazione del sistema di avviso, «che non sostituisce quelli esistenti, ma che ci aiuterà a mettere in guardia le persone in caso di pericolo»

«Domani alle 12 tutti i cittadini, veneti e non, che si troveranno in Veneto riceveranno un messaggio di test del nuovo sistema di allertamento pubblico IT alert che, in caso di eventi calamitosi ed emergenze di vario tipo incluse quelle sanitarie, avvertirà la popolazione. È uno strumento molto importante, che non sostituisce quelli esistenti, ma che ci aiuterà a mettere in guardia le persone in caso di pericolo».

Così Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto, sottolinea l’importanza del test previsto per giovedì 21 settembre nella nostra regione. Tutti i telefoni cellulari presenti nel territorio alle ore 12, saranno raggiunti da un messaggio di test IT-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile in Veneto suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati.

Chi riceve il messaggio di test non ha nulla da temere, e non dovrà fare nulla tranne leggere il messaggio. L’invito per tutti, che abbiano ricevuto correttamente il messaggio o meno, è ad andare sul sito it-alert.it e rispondere al questionario: le risposte degli utenti infatti consentiranno di migliorare lo strumento.