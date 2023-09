Il prossimo 21 settembre tutte le persone in Veneto riceveranno un messaggio di allarme pubblico sul loro cellulare

Da martedì 12 settembre 2023 ripartiranno sul territorio italiano le attività di test di "IT-alert", ovvero il sistema nazionale di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione di cui si sta per l'appunto dotando l’Italia. Il test viene di volta in volta effettuato in differenti territori regionali, ad esempio il 12 settembre sarà il turno di Campania, Friuli-Venezia Giulia e Marche. Per il Veneto, invece, la data prescelta è quella di giovedì 21 settembre prossimo, quando saranno coinvolte anche le Regioni del Lazio e della Valle d'Aosta.

Nei casi di contiguità territoriale, è possibile che alcuni cittadini di una zona di confine possano ricevere il messaggio-test nel giorno previsto per un'altra Regione. Ad esempio, per il giorno 19 settembre è previsto il test nel territorio della Lombardia, dunque non è da escludere che abitanti in località venete sul confine lombardo (Peschiera del Garda per dirne una) possano ricevere ugualmente il messaggio sul loro cellulare già in quella data.

In base a quanto è stato comunicato, intorno alle ore 12 del giorno definito per ciascuna Regione, i cellulari, accesi e con connessione telefonica, di coloro che si troveranno nell’area coinvolta, ovvero nel nostro caso in Veneto il prossimo 21 settembre 2023, riceveranno un messaggio di test. Gli obiettivi di questa attività sono quelli di «fare conoscere il nuovo sistema alle persone che potrebbero essere coinvolte in situazioni di emergenza quando IT-alert sarà operativo», ma anche di «verificarne il funzionamento in relazione alle diverse tipologie di telefono e di sistemi operativi» e, infine, di «raccogliere indicazioni dagli utenti, tramite un questionario, per implementare il servizio».

Che cos'è IT-alert

Secondo quanto è stato riferito, IT-alert è «un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso». Bisogna anzitutto ricordare che IT-alert è attualmente in fase di sperimentazione, e proprio in questo quadro s'inseriscono le varie giornate di test.

In base a quanto viene spiegato, una volta che il sistema sarà divenuto operativo, per determinati eventi emergenziali, il servizio nazionale della protezione civile con IT-alert «integrerà le modalità di informazione e comunicazione già previste per informare la popolazione, allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento». IT-alert, viene ulteriormente evidenziato, «non è salvifico in sé, ma è finalizzato, rispetto a un determinato evento avvenuto o imminente, a consentire la diramazione rapida delle prime informazioni sulle possibili situazioni di pericolo». Più nel dettaglio, «il messaggio IT-alert viene ricevuto da chi si trovi nella zona interessata dall'emergenza o dall'evento calamitoso e abbia un cellulare attivo».

Le date indicate nel calendario dei test attualmente previsti potrebbero subire variazioni. In particolare è stato spiegato che le modifiche potrebbero occorrere nel caso in cui i sistemi di protezione civile regionali dovessero essere impegnati in attività per eventuali allerte che dovessero essere in atto in quei giorni o per altre situazioni di emergenza. Per approfondire il tema è stata resa disponibile sul sito web ufficiale di IT-alert un'ampia sezione di Faq.